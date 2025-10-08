Кораби от нова международна флотилия за Газа бяха прехванати тази сутрин от израелската армия във водите край палестинския анклав, съобщиха израелското правителство и Коалиция "Флотилия на свободата" (Freedom Flotilla Coalition, FFC), която координира инициативата, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Коалиция "Флотилия на свободата" заяви, че три нейни кораба днес са били атакувани от израелската армия, докато са се опитвали да достигнат Ивицата Газа.

Коалиция "Флотилия на свободата" е международна мрежа от пропалестински активисти, които организират частни морски мисии с цел да пробият израелската блокада на Газа и да доставят хуманитарна помощ, посочва Ройтерс.

Според израелското външно министерство корабите и пътниците са в безопасност, прехвърлени са в израелско пристанище и ще бъдат незабавно депортирани.

Снимка: Ройтерс

"Пореден безсмислен опит да се наруши законната морска блокада и да се навлезе в зона на военни действия завърши без резултат", посочиха от министерството в платформата "Екс".

"Израелската армия няма юрисдикция над международните води. Нашата флотилия не представлява никаква заплаха", се казва в изявление на коалицията.

Снимка: Ройтерс

По данни на организацията, корабите са превозвали хуманитарна помощ на стойност над 110 000 долара, включително лекарства, дихателни апарати и хранителни продукти, предназначени за болници в Газа.

Преди дни Израел задържа около 40 кораба и арестува над 450 активисти от флотилията "Глоубъл Сумуд", която също се опита да достави помощи в Газа.

