Израелските сили са спрели 39 плавателни съда с помощи за Газа, на борда на които има и редица чуждестранни активисти, включително и шведската екоактивистка и правозащитничка Грета Тунберг, предаде Ройтерс.

Така остава само един плавателен съд, който все още пътува към палестинския анклав, съобщиха организаторите на флотилията.

Припомняме, че заедно с граждани на редица други държави, българин е сред задържаните в рамките на проведена израелска операция. Става дума за Васил Николаев Димитров.

На кадри от камери, които предават на живо случващото се на борда на плавателните съдове и които са проверени от Ройтерс, се виждат израелски войници с очила за нощно виждане, които се качват на борда на корабите, а пътниците се събират в група с вдигнати ръце.

На видео, публикувано от израелското министерство на външните работи, се вижда как Грета Тунберг – най-известната активистка от флотилията, е заобиколена от военнослужещи, предаде БТА.

Според проследяващо устройство на уебсайта на флотилията все още има един плавателен съд от нея, който плава към Газа.

Флотилията, която отплава в края на август, превозва лекарства и храна за Газа и се състои от 40 плавателни съда и около 500 души на борда им.

Напредването на флотилията в Средиземно море привлече вниманието на международната общност, включително в държави като Турция, Испания и Италия, които изпратиха военни кораби и дронове край нея, в случай че техни граждани се нуждаят от помощ. Израел на няколко пъти призова флотилията да се върне обратно.

