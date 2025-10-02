Към момента задържаните лица от "Глобална флотилия Сумуд" поетапно се отвеждат към израелското пристанище Ашдод. Местните власти са осигурили възможност за медицински грижи при необходимост.

Министерството на външните работи съобщава, че следи развитията, свързани с т.нар. „Глобална флотилия Сумуд“ от момента на нейното отплаване. МВнР своевременно е уведомило израелските власти, че сред чуждите граждани на борда на един от корабите, част от флотилията, има и български гражданин.

Същият, по наша информация, заедно с граждани на редица други държави, е сред задържаните в рамките на проведената израелска операция.

Припомняме, че тази нощ имаше протести в Италия срещу блокирането на кораби от флотилията за Газа, в които пътуват и италиански граждани.

Според публикация в социалните мрежи сред задържаните от Израелските военно-морски сили, които прихванаха лодки на хуманитарната флотилия "Глоубъл Сумуд", е и българският гражданин Васил Николаев Димитров.

Българското посолство в Тел Авив е поискало консулски достъп до българския гражданин, както и гарантиране спазването на неговите права. Посолството остава в контакт с компетентните власти, следи развитието на случая и ще информира своевременно за всяка нова информация.

