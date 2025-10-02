dalivali.bg
Желязков за задържания българин: Информирали сме израелските власти

Повече информация ще имаме, когато нашият консул посети Васил Димитров, уточни премиерът

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  11:13 ч. 02.10.2025 г.

Свързали сме се с израелските власти, информирали сме ги, че има български гражданин във флотилията „Сумуд“, заяви премиерът Росен Желязков. 

Призовали сме ги да спазват нормите на международното право. Повече информация ще имаме към момента, когато нашият консул посети Васил Димитров. Това заяви още министър-председателят Росен Желязков пред медии в Копенхаген по повод задържането на плавателни съдове от глобална флотилия, на борда на които има и български гражданин.

Министерство на външните работи следи движението на флотилията „Сумуд“ от началото на нейната мисия, изтъкна премиерът Желязков. Министър-председателят припомни, че в Израел има обявено военно положение, от което следва че рискът е осъзнат и е поет съзнателно от страна на участниците.

