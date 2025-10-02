Kораби от флотилията за Газа са блокирани, задържани са чужди граждани. Има ли и българин сред тях? (ВИДЕО)

Среднощни протести в Италия срещу блокирането на кораби от флотилията за Газа, в които пътуват и италиански граждани.

Според публикация в социалните мрежи сред задържаните от Израелските военно-морски сили, които прихванаха лодки на хуманитарната флотилия "Глоубъл Сумуд", е и българският гражданин Васил Николаев Димитров. От Външното министерство в България към моментра отказват коментар. Но името му е сред оповестените на официалния инстаграм канал на флотилията.

View this post on Instagram A post shared by Global Sumud Flotilla (@globalsumudflotilla)

Според публикациите сред задържаните са двама италиански граждани, гръцки граждани, турски гражданин, шведски гражданин, бразилски гражданин, австрийски гражданин и малайзиски гражданин.

Тел Авив съобщи, че лодките са спрени безопасно и че екипажът е настанен в израелско пристанище. Сред задържаните е екоактивистката Грета Тунберг.

От флотилията "Глоубъл Сумуд" определиха задържането на лодките за незаконно и като "акт на отчаяние".

От израелското външно министерство казаха, че флотилията е предупредена, че нарушава морска блокада.

От Gaza Freedom Flotilla съобщават, че на 66 морски мили от Газа около 25 военни кораба са се появили от всички посоки. Според тях са прихванати три лодки. Комуникациите са били заглушени, GPS сигналите и VHS системите - също. Според флотилията са използвани димни бомби.

Блокирането на плавателни съдове от международната хуманитарна флотилия за Газа „Глоубъл Сумуд“ снощи от израелските-военноморски сили породи незабавна реакция в Италия, коментират АНСА и „Кориере дела сера“.

View this post on Instagram A post shared by Global Sumud Flotilla (@globalsumudflotilla)

Хиляди привърженици на палестинската кауза и поддръжници на флотилията излязоха по улиците на големи италиански градове, за да протестират.

Протести имаше в Рим, Неапол, Болоня, Торино, Генуа, Милано, Бреша, Флоренция и др. В Неапол протестиращите блокираха и железопътния трафик на централната гара.

В Милано протестиращите се събраха на площада пред театъра "Ла Скала", за да се насочат после към гара "Кадорна". в Генуа протестиращите превзеха зоната на пристанището. На места се стигна до напрежение и сблъсъци с полицията.

Италиански опозиционни партии, интелектуалци и творци от седмици изразяват симпатиите си към каузата на флотилията, на борда на която има десетки италианци, в това число и четирима парламентаристи от опозиционните сили. По време на кинофестивала във Венеция редица актьори и режисьори изразиха подкрепа за флотилията и за палестинската кауза, предаде БТА.

Подкрепата за Газа и за палестинците беше и в основата на две общонационални стачки в Италия – на 19 и на 22 септември, и ще бъде в основата и на обявена за утре стачка в страната. В събота в Рим е планирана голяма демонстрация отново в подкрепа на палестинската кауза.

Снощи в кулоарите на срещата на върха на ЕС в Копенхаген италианският премиер Джорджа Мелони за пореден път коментира казуса с флотилията за Газа.

Тя каза, че в една фаза, в която в която се водят преговори за мир, може би най-полезното нещо за облекчаване на страданията на палестинците, е да се прояви отговорност и да се изчака.<

View this post on Instagram A post shared by Global Sumud Flotilla (@globalsumudflotilla)

Мелони допълни обаче, че може би страданията на палестинците не са приоритет за някои хора, визирайки действията на флотилията за Газа, на която италианските власти предложиха възможност да достави помощта, която транспортира в Кипър, откъдето с подкрепата на Латинската патриаршия в Йерусалим, тя ще може да премине през Израел и да влезе в Газа, но от флотилията отказаха тази идея.

Мелони заяви още, че най-важното нещо сега е от Европа да дойде подкрепа за плана за мир в Газа и напомни, че се очаква отговор от „Хамас“. Тя отново припомни, че е рисковано и безотговорно точно в този момент, в който се очаква този отговор от „Хамас“ на предложението на Доналд Тръмп за мир в Газа, да се настоява с такава инициатива, като тази на флотилията.

Според АНСА, която се позовава на представител на флотилията, израелските сили са спрели 13 кораба и лодки от флотилията, на борда на които имало и 22 италиански граждани. Италианският министър на външните работи Антонио Таяни обяви, че посолството на Италия в Израел и консулската служба в Йерусалим са упълномощени да помагат на всички италианци от флотилията, които след няколко дни ще бъдат експулсирани към Европа със самолет заедно с представители на флотилията от други националности.

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето заяви, че флотилията не е била атакувана, а блокирана, предаде АНСА.

От флотилията посочиха обаче, че израелските военнослужещи са проявили "активна агресия", като са атакували нейни плавателни съдове с водни оръдия в Средиземно море. Израелският флот бе обвинен и в опит да потопи лодката "Мария Кристина", припомня Ройтерс.

В информация на АНСА се казва, че на блокираните от израелските сили 13 кораба от флотилията има общо 201 души. Медията се позовава на изказване на представител на флотилията, публикувано в „Инстаграм“. Според същия представител обаче 30 от плавателните съдове от флотилията се опитвали сега да се отдалечат от израелските „окупационни“ сили, за да се опитат все пак да стигна до Газа.