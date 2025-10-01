Израелският министър на отбраната заяви, че армията ще затегне обкръжението на град Газа, като издаде последно предупреждение към жителите там да се изтеглят на юг, предаде БГНЕС.

„Това е последната възможност за жителите на Газа, които желаят, да се придвижат на юг и да оставят бойците на Хамас изолирани в град Газа“, каза Израел Кац в изявление, разпространено до израелските медии.

„Онези, които останат… ще бъдат считани за терористи и поддръжници на терористи.“

