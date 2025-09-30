Израел обвини частната флотилия „Глоубъл Сумуд“ (Global Sumud), превозваща хуманитарна помощ към Ивицата Газа, че има преки връзки с чуждестранно крило на „Хамас“, предаде ДПА.

„Документи на „Хамас“, които бяха открити в Ивицата Газа и биват разкрити за първи път, показват пряка връзка между лидерите на флотилията и терористичната групировка“, написаха в Х от Министерството на външните работи на Израел.

Снимка: Reuters

Флотилията, състояща се от около 50 кораба, плава към Ивицата Газа в опит да пробие морската блокада на крайбрежната територия и да достави помощи на нейното палестинско население, съобщава БТА.

Според министерството на Израел намерените документи включват списък с членовете на т. нар. Палестинска конференция за палестинците в чужбина (ПКПЧ), която, според ведомството, „функционира като представителен орган на „Хамас“ в чужбина“ и която то свърза с флотилията.

Снимка: Reuters

От ведомството подчертават, че списъкът включва Захер Бирауи, когото описва като „ръководител на сектора на „Хамас“ в ПКПЧ във Великобритания“ и организатор на редица флотилии към Ивицата Газа през последните 15 години.

Израелските власти публикуваха и снимка, на която според тях се вижда Бирауи, който стои зад шведската активистка Грета Тунберг и други участници от флотилията. На друга снимка, публикувана от ведомството, Бирауи стои до бившия лидер на политическото крило на „Хамас“ Исмаил Хания, който бе убит при израелски удар преди повече от година.

Израелското външно министерство също така съобщи, че е намерило подписано от Хания писмо от 2021 г., в което той призовава ПКПЧ да се обедини.

Информацията не може да бъде потвърдена чрез независим източник. Активистите от флотилията отказаха коментар във връзка с обвиненията, посочва БТА.

