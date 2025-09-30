Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че не се е съгласил да бъде създадена палестинска държава по време на разговорите си с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом вчера.

„В никакъв случай. И това не е записано в споразумението. Едно нещо беше ясно: ще се противопоставим категорично на палестинска държава“, заяви Нетаняху във видео, публикувано през нощта в канала му в Telegram.

Той добави, че израелската армия ще остане в по-голямата част от Газа, след като подкрепи мирния план за палестинската територия, представен от Тръмп.

„Ще върнем всички наши заложници живи и здрави, докато израелската армия ще остане в по-голямата част от Ивицата Газа“, заяви Нетаняху.

Вчера, на съвместна пресконференция в Белия дом след среща с Нетаняху, Тръмп заяви, че са „повече от много близо“ до трудно постижимото мирно споразумение за палестинската територия.

Но той предупреди „Хамас“, че Израел ще има пълната подкрепа на САЩ да предприеме всички действия, които счете за необходими, ако бойците отхвърлят предложението му.

Белият дом публикува документ от 20 точки, в който се призовава за незабавно прекратяване на огъня, размяна на заложници, държани от „Хамас“, срещу палестински затворници, държани от Израел, поетапно изтегляне на Израел от Газа и разоръжаване на „Хамас“.

„Подкрепям вашия план за прекратяване на войната в Газа, който постига нашите военни цели. Той ще върне в Израел всички наши заложници, ще ликвидира военните способности на „Хамас“, ще сложи край на политическото му управление и ще гарантира, че Газа никога повече няма да представлява заплаха за Израел“, каза Нетаняху.

Отсъствието на терористичната групировка от преговорите и предишните й многократни откази да се разоръжи породиха съмнения относно жизнеспособността на плана.

Според официален представител, запознат с преговорите, Катар и Египет са споделили документа с „Хамас“, която е казала на посредниците, че ще го разгледа „с добра воля“ и след това ще отговори.

