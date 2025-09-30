Израелският финансов министър Бецалел Смотрич обяви, че е информирал премиера Бенямин Нетаняху за „червените линии“ на партията си преди срещата на Нетаняху с американския президент Доналд Тръмп, на която беше обсъден 20-точковият план за прекратяване на войната в Газа.

Министърът постави шест условия, при които партията му „Религиозен ционизъм“ ще подкрепи сделката, която цели край на конфликта, създаване на поствоенен управленски механизъм и връщане на 48 заложници, държани от терористичната групировка, 20 от които се смятат за живи.

Сред основните изисквания на Смотрич са:

Войната да приключи само с „пълно и истинско разоръжаване и демилитаризация на „Хамас“ и ивицата Газа,

Израелските сили да останат на периметъра на Газа, включително по коридора Филаделфи, и да имат пълна свобода на действие в крайбрежната зона,

Абсолютно никаква роля за Палестинската власт в управлението на Газа, което Смотрих нарича „еквивалентно на признаване на палестинска държава“,

Премахване на всякакви споменавания за създаване на палестинска държава,

Никакво участие на Катар в управлението на поствоенна Газа, като страната е определена като „двулични хипокрити, които финансират терор“,

Отваряне на границата с Египет за палестинци, които желаят да напуснат Газа

Смотрич коментира и въпроса за евентуална анексия на Западния бряг от Израел. Според него Нетаняху трябва да „утвърди политически и практически, че Юдея и Самария са неразделна част от суверенната държава Израел“ и да представи план за управление на живота на арабите там.

20-точковият план на Тръмп предвижда възможност за бъдеща палестинска държава, което Нетаняху многократно е отхвърлял, наричайки го „чиста лудост“. Израелският премиер също така е против каквато и да е роля на Палестинската власт в управлението на поствоенна Газа, докато Тръмп допуска възможността за реформирана АВ да участва.

Президентът Тръмп ясно заяви пред журналисти, че няма да позволи на Израел да анексира Западния бряг.

