Общо 137 активисти от международната флотилия Global Sumud с помощ за Газа, която бе задържана от израелските власти, кацнаха днес в Истанбул, съобщи Анадолската агенция.
Самолетът, с който пристигнаха, е излетял от летище „Рамон“ в Южен Израел и пристигна на летището в Истанбул 15:50 ч.
Групата включва 36 турски и 23 малайзийски граждани.
Активистите бяха посрещнати от официални лица и други хора.
Освен турските и малайзийските граждани с този полет пристигнаха и граждани на САЩ, ОАЕ, Алжир, Мароко, Италия, Кувейт, Либия, Мавритания, Швейцария, Тунис и Йордания.
Израелското външно министерство потвърди днес, че са експулсирани в Турция 137 пропалестински активисти от флотилията, съобщи Франс прес.
„Още 137 провокатори от флотилията Хамас-Сумуд бяха експулсирани днес в Турция“, се казва в изявление на министерството в социалната мрежа Х.
„Израел се стреми да ускори експулсирането на всички провокатори“, се добавя в изявлението.
