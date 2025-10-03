България бе сред първите държави с консулски достъп до свой гражданин, задържан от „Глобалната флотилия Сумуд“, съобщават от МВнР.

Министерството на външните работи съобщава, че след своевременни активни действия на МВнР в лицето на посолството ни в Тел Авив, тази сутрин българският консул в Израел посети задържания български гражданин Васил Димитров.

Същият е в добро физическо и психическо състояние и е потвърдил желанието си да бъде екстрадиран от Израел.

Министерството на външните работи, в контакт с израелските власти, работи за реализиране на възможно най-бързо завръщане на нашия сънародник в България.

Четирима италианци, активисти от акцията по доставяне на помощи за Газа "Global Sumud" вече са депортирани.

Снимка: Israel Foreign Ministry

Това стана ясно от съобщение, публикувано от външното министерство на Израел в Х.

Procedures are under way to wrap up the Hamas-Sumud provocation and to finalize the deportation of the participants in this sham.



Already 4 Italian citizens have been deported. The rest are in the process of being deported. Israel is keen to end this procedure as quickly as… pic.twitter.com/LeM1R25jTP — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 3, 2025

"В момента се извършват процедури за приключване на провокацията на Хамас-Сумуд и за финализиране на депортирането на участниците в тази измама", посочват още от израелското външно министерство.

"Вече са депортирани 4 италиански граждани. Останалите са в процес на депортиране. Израел е решен да приключи тази процедура възможно най-бързо. Всички са в безопасност и в добро здраве", се казва още в съобщението.

