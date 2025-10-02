Израелската армия спря частната флотилия „Сумуд“, която пренася хуманитарна помощ към ивицата Газа. Сред задържаните активисти има и българин.

За задържането на българина Васил Димитров стана ясно, след като частната флотилия „Глобул Сумуд" публикува имената на активистите, които са били на борда на спрените от Израел лодки. Премиерът Росен Желязков заяви, че Министерството на външните работи е в контакт с израелските власти и се очаква консулът на България да го посети.

Лодките са спрени в международни води, на около 130 километра от брега на ивицата Газа. „Глобул Сумуд" обвини израелските сили в използването на водно оръжие при операцията. Тел Авив заяви, че всички са в безопасност и зави, че няма да позволи на плавателни съдове да влизат в ''активна бойна зона''.

Преди началото на операцията, израелските сили предупреждават флотилията от над 40 кораба: „Говори израелският военноморски флот. Приближавате се към блокирана зона. Ако желаете да доставите помощ за Газа, можете да го направите чрез установените канали. Моля променете курса си“.

Васил Димитров е на един от задържаните кораби. През последните часове от "Глобал Сумуд" публикуваха предварително записани послания на част от активистите, включително на сънародника ни.

Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.

Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025

„Казвам се Васил Димитров и съм от София, България. Ако гледате това видео, значи съм отвлечен от израелките окупационни сили и заведен в Израел срещу волята ми. Кажете на моето правителство да спре подкрепата си за Израел и да ме върне вкъщи. Стоп на геноцида в Газа!“, казва сънародникът ни.



Премиерът Росен Желязков потвърди, че България е във връзка с Израел по случая: „Самите участници са наясно, че в Израел има военно положение и е осъзнат риска. Ние сме се свързали с израелските власти, информирали сме ги, че има български гражданин, призовали сме ги да спазват нормите на международното право.

Сред задържаните е и шведката Грета Тунберг. Целта на флотилията беше да достигне Газа, като пробие дългогодишната морска блокада на анклава, която Израел наложи, след като управлението там беше поето от Хамас. Тел Авив защити действията си и обвини организацията „Глобал Сумуд“ във връзки с „Хамас“.



„Нито една от яхтите, участващи в провокацията на „Хамас“ – „Сумуд“, не е успяла да влезе в зона на активни бойни действия или да наруши законната морска блокада. Всички пътници са в безопасност и в добро здраве“, се казва в позиция на външното им министерство.



Редица държави и неправителствени организации отправиха остри критики. „Спирането на флотилията е преднамерен акт на сплашване, целящ да накаже и заглуши критиците на геноцида, извършван от Израел, и незаконната му блокада на ивицата Газа“, посочи Агнес Каламар, генерален секретар на Amnesty International.

В Турция, Италия, Франция, Испания, Гърция, Тунис и Аржентина се проведоха протести срещу спирането на флотилията.

Във флотилията участват 500 активисти. Сред тях - политически фигури, адвокати и правозащитници. Корабите тръгнаха към ивицата Газа на 30 август и по план трябваше да пристигнат на 3 октомври. Част от лодките вече са на пристанището в Ашдод. Подобна акция имаше и миналата година. Тогава активистите също бяха задържани и впоследствие депортирани.

