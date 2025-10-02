„Казвам се Васил Димитров и съм от София, България. Ако гледате това видео - съм отвлечен от израелските окупационни сили и съм държан против волята си".

Този апел прави във видео българският гражданин, задържан от Израелските военноморски сили, които прихванаха лодки на хуманитарната флотилия "Глоубъл Сумуд".

"Кажето на моето правителство да спре със съпричастието си към Израел и да ме прибере вкъщи. Спрете геноцида в Газа", заявява още Димитров в своето обръщение.

От Външното министерство в България към моментра отказват коментар. Името му по-рано беше е оповестено в официалния инстаграм канал на флотилията.

По думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов държавата трябва да провери по каква работа българинът е бил там и след това да направи всичко необходимо за него.

Тел Авив съобщи, че лодките са спрени безопасно и че екипажът е настанен в израелско пристанище. Сред задържаните е екоактивистката Грета Тунберг, както и много други чужди граждани.

View this post on Instagram A post shared by Global Sumud Flotilla (@globalsumudflotilla)

От флотилията "Глоубъл Сумуд" определиха задържането на лодките за незаконно и като "акт на отчаяние".

От израелското външно министерство казаха, че флотилията е предупредена, че нарушава морска блокада.

"Пътниците на "Хамас-Сумуд" на яхтите се отправят безопасно и мирно към Израел, където ще започнат процедурите по депортирането им към Европа. Пътниците са в безопасност и в добро здраве", посочват от Външното министерство на Израел.

Hamas-Sumud passengers on their yachts are making their way safely and peacefully to Israel, where their deportation procedures to Europe will begin. The passengers are safe and in good health. pic.twitter.com/pzzitP5jN8 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 2, 2025

Преди дни Израел обвини частната флотилия „Глоубъл Сумуд“ (Global Sumud), превозваща хуманитарна помощ към Ивицата Газа, че има преки връзки с чуждестранно крило на „Хамас“, предаде ДПА.

„Документи на „Хамас“, които бяха открити в Ивицата Газа и биват разкрити за първи път, показват пряка връзка между лидерите на флотилията и терористичната групировка“, написаха в Х от Министерството на външните работи на Израел.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK