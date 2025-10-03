Репортери без граници (RSF) осъди ареста на „над 20 международни журналисти” от израелските сили при прехватването на международна флотилия с хуманитарна помощ за Газа и поиска „незабавното им освобождаване”.

„Арестуването на журналисти и възпрепятстването на тяхната работа представляват сериозно нарушение на правото да информираш и да бъдеш информиран. RSF осъжда незаконния арест на журналисти, които са се качили на тези кораби, за да отразят хуманитарна операция с безпрецедентен мащаб”, заяви Мартин Ру, ръководител на кризисния център на RSF, цитиран от АФП и БТА.

Според френската НПО за защита на свободата на печата, на борда са се намирали около 20 журналисти, сред които журналисти от испански редакции (телевизионният канал Telesur и вестник El País), катарски (телевизионният канал Al-Jazeera), италиански (обществената телевизия RAI), турски (обществената медия TRT) и френски (Емилиен Урбах от вестник L'Humanité).

Флотилията Global Sumud от 45 кораба, на борда на които се намираха политически личности и активисти като шведката Грета Тунберг, както и българинът Васил Димитров, е тръгнала от Испания през септември с цел да пробие блокадата, наложена от Израел върху палестинската територия, която е в състояние на война и според ООН е обхваната от глад.

На 1 октомври израелският флот започна да пресича корабите, след като предупреди екипажите, че навлизат във води, върху които Израел претендира контрол.

Повече от 400 активисти на борда на 41 кораба от флотилията бяха арестувани по време на операция, продължила около 12 часа, съобщи израелски представител.

„Различните редакции все още нямат вести от своите журналисти“, твърди RSF.

Без връзка с Емилиен Урбах от „четвъртък в 3 часа сутринта“, профсъюзът SNJ-CGТ осъди „неприемливото възпрепятстване на свободното упражняване на журналистическата професия“.

„Както и останалите журналисти, арестувани от израелските сили, вероятно журналистът (Емилиен Урбах) е задържан в пристанището Ашдод, на половината път между Тел Авив и Ивицата Газа“, добави RSF в своето съобщение.

От началото на войната международната преса не е разрешена да работи свободно на палестинска територия.

Само няколко избрани медии са влезли там, придружавани от израелската армия, като репортажите им са подложени на строга военна цензура.

RSF е преброила над 210 журналисти, убити от началото на израелските военни операции в Газа.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK