Израел заяви, че нито един от корабите от флотилията за Газа не е успял да пробие блокадата, наложена на палестинската територия, след като в Средиземно море бяха задържани почти всички кораби, превозващи пропалестински активисти и хуманитарна помощ.

„Нито един от провокативните яхти на Хамас-Сумуд не е успял в опита си да навлезе в зона на активни военни действия или да пробие законната морска блокада“, посочи външното министерство, добавяйки, че „последният кораб остава на разстояние“, предаде АФП, цитирана от БТА. 

Войници с очила за нощно виждане превзели корабите с помощи, активистите стояли с вдигнати ръце (ВИДЕО)

Ако този кораб „се приближи, неговият опит да влезе в зона на активни военни действия и да преодолее блокадата също ще бъде предотвратен“, добави същият източник.

Припомняме, че заедно с граждани на редица други държави, българин е сред задържаните в рамките на проведена израелска операция. Става дума за Васил Николаев Димитров.

