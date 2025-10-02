Израел заяви, че нито един от корабите от флотилията за Газа не е успял да пробие блокадата, наложена на палестинската територия, след като в Средиземно море бяха задържани почти всички кораби, превозващи пропалестински активисти и хуманитарна помощ.

„Нито един от провокативните яхти на Хамас-Сумуд не е успял в опита си да навлезе в зона на активни военни действия или да пробие законната морска блокада“, посочи външното министерство, добавяйки, че „последният кораб остава на разстояние“, предаде АФП, цитирана от БТА.

Ако този кораб „се приближи, неговият опит да влезе в зона на активни военни действия и да преодолее блокадата също ще бъде предотвратен“, добави същият източник.

Припомняме, че заедно с граждани на редица други държави, българин е сред задържаните в рамките на проведена израелска операция. Става дума за Васил Николаев Димитров.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK