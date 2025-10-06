dalivali.bg
Инцидент с парашут: Инструктор загина в тандемен скок
Най-смъртоносната влакова катастрофа в Гърция: Бащата на загиналия българин гладува 22 дни с едно искане

Пренос на контрабандни цигари с балони е затворило летището във Вилнюс

3 месеца партита и купони: Спасяват живота на мъж, станал милионер с печалба от лотария (СНИМКИ)

Единственият обжалващ присъдата си по делото за масово изнасилване във Франция: Смятал, че участва в „разпуснат секс“

България иска помощ от фонд „Солидарност“ на ЕС за щетите от пороите в Бургаско

Мъж загина, след като бе нападнат от кучета

Джартов: Обстановката в страната е сравнително спокойна. 51 населени места в Трънско са без ток

Правителството предлага по-висока минимална заплата със 136 лв. от 2026 г.

“Все още се надяваме, че е издръжливо човече“: Издирват 4-годишно дете, изчезнало в пустош (СНИМКИ)
Светът

Израел експулсира още 171 членове на международната хуманитарна флотилия за Газа - Васил Димитров е сред тях

Те са експулсирани днес от Израел към Гърция и към Словакия

Публикувано в  16:23 ч. 06.10.2025 г.

Публикувано в  16:23 ч. 06.10.2025 г.

Израел експулсира още 171 членове на международната хуманитарна флотилия за Газа, които са от редица страни, сред които и от България, предаде Франс прес. Сред експулсираните е и шведската активистка Грета Тунберг.

"171 допълнителни провокатори от флотилията, сред които и Грета Тунберг, са експулсирани днес от Израел към Гърция и към Словакия“, написа израелското министерство на външните работи в „Екс“.

Ведомството разпространи снимки на Тунберг и две други жени на международното летище „Бен Гурион“ близо до Тел Авив, облечени с сиви дрехи, които се използват в израелските затвори.

Българският консул в Тел Авив посети задържания от Израел Васил Димитров

Сред експулсираните днес има граждани на Гърция, Италия, Франция, България, Ирландия, Швеция, Полша, Германия, Литва, Австрия, Люксембург, Финландия, Дания, Словакия, Швейцария, Норвегия, Великобритания, Сърбия и САЩ, допълва министерството.

Българинът Васил Димитров също е сред експулсираните. След блокирането на корабите той отправи апел - да се спре геноцида в Газа.

Израел: Нито един кораб от флотилията не успя да пробие блокадата на Газа

Десетки членове на флотилията бяха вече експулсирани през уикенда.

След прехващането на хуманитарната флотилия за Газа Израел експулсира през уикенда десетки чуждестранни активисти.

Kораби от флотилията за Газа са блокирани, задържани са чужди граждани. Има ли и българин сред тях? (ВИДЕО)

