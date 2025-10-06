Израел експулсира още 171 членове на международната хуманитарна флотилия за Газа - Васил Димитров е сред тях

Израел експулсира още 171 членове на международната хуманитарна флотилия за Газа, които са от редица страни, сред които и от България, предаде Франс прес. Сред експулсираните е и шведската активистка Грета Тунберг.

"171 допълнителни провокатори от флотилията, сред които и Грета Тунберг, са експулсирани днес от Израел към Гърция и към Словакия“, написа израелското министерство на външните работи в „Екс“.

Ведомството разпространи снимки на Тунберг и две други жени на международното летище „Бен Гурион“ близо до Тел Авив, облечени с сиви дрехи, които се използват в израелските затвори.

Сред експулсираните днес има граждани на Гърция, Италия, Франция, България, Ирландия, Швеция, Полша, Германия, Литва, Австрия, Люксембург, Финландия, Дания, Словакия, Швейцария, Норвегия, Великобритания, Сърбия и САЩ, допълва министерството.

Българинът Васил Димитров също е сред експулсираните. След блокирането на корабите той отправи апел - да се спре геноцида в Газа.

Десетки членове на флотилията бяха вече експулсирани през уикенда.

След прехващането на хуманитарната флотилия за Газа Израел експулсира през уикенда десетки чуждестранни активисти.