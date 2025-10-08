dalivali.bg
Бонка Василева от ПП-ДБ: Може да има саботаж – изведнъж изникнаха едрогабаритни отпадъци

Израелската армия прехвана три кораба от нова международна флотилия с помощи за Газа

Израелската армия прехвана три кораба от нова международна флотилия с помощи за Газа

Почитаме паметта на поправила се блудница: Кой празнува имен ден на 8 октомври?

„Неестествено количество дивани, тоалетни, строителни материали“: Кофите в район „Красно село“ преливат

Затвориха пътя Велико Търново - Арбанаси заради паднала скална маса (СНИМКИ)

Двама еднояйчни близнаци изкачват връх в Хималаите (ВИДЕО)

Държавата с нов сайт за цените: Как да проверим къде покупките ще са най-изгодни? (ВИДЕО)

Геоморфолог: Според всички планове в „Елените“ има река. Екоминистърът прехвърля отговорността

Архитект: В много кадастри реките са дадени като ниви. Не знам дали е грешка, или умишлено

Улиците в Лозенец - под вода (ВИДЕО)
Предавания Тази сутрин

Проверки в салоните за маникюри: Използват ли се гел лакове с опасни съставки? (ВИДЕО)

Тази сряда в „Търсим отговорите“ питаме - какви са рисковете за здравето ни при дългогодишната им употреба

Мария Савкова Мария Савкова

Публикувано в  09:13 ч. 08.10.2025 г.

Нарушения в салоните за маникюри, установиха здравни инспектори. Само за месец са направени стотици проверки в страната, заради забраната за използване на потенциално опасна съставка в гел-лаковете за нокти.

Тази сряда в "Търсим отговорите" питаме - какви са рисковете за здравето ни при дългогодишната им употреба.

Забраната важи за цяла Европа. Тя влезе в сила на 1 септември и засяга съставка със сложно наименование, чиято абревиатура е TPO.

Триметилбензоил дефенилфосфин оксид (Тро) е вредното вещество. Предполагаема вреда е доказана върху животни. 

Това е химично вещество, което е отговорно за втърдяването на гел-лаковете, които се изпичат в UV или LED лампи. За пръв път влиза в полезрението на здравните власти през 2014г., когато е сложено в групата на веществата с предполагаема вреда върху здравето. По тази причина съдържанието на веществото е ограничено до 5%. Скорошни изследвания обаче доказват вреда върху животни и по тази причина е преместено в групата на веществата с доказана вреда върху животни. Класифицирано е като опасно за репродуктивната система на животните през 2023г. Съставката е била широко разпространена преди забраната. Производителите вече са променили формулите на своите продукти и са заменили съставката с друга.

Снимка: bTV

Регионалните здравни инспекции следят дали се спазва забраната. През последния месец са извършени стотици проверки. Няма обощени национални данни, но поискахме справка от някои от големите градове у нас.

Здравните инспектори нямат правомощията да претърсват лични вещи на работещите в салоните, но повечето изложени продукти отговарят на закона.

Тъй като веществото е класифицирано като токсично за репродуктивната система идва съмнението какъв ефект би имала върху бременни жени и техните бебета, а и тези които планират бременност. Отговорите обобщихме в следващия репортаж:

Пред лекарския кабинет на "Майчин дом" срещаме Александрина Зарева в щастливо очакване. Забраната за съставката ТПО идва в края на бременността й. Консултира се с лекуващия лекар и разпитва маникюристката, която посещава.

Снимка: bTV

"Вече е подменила тази съставка и вече работи с изчистени лакове. И вече не се притеснявам. Преди съм имала такива притеснения с плода всичко ще е наред. Дали това по някакъв начин би повлияло на бременността ми, но се надявам, че всичко ще е наред", казва Александрина Зарева. 

От 1ви септември здравните инспектори проверяват състава на гел-лаковете в салоните за красота.

"Проверяват се най-вече шишенцата, защото има случаи, при които би могло документите да не кореспондират със състава, описан на етикета на гел-лаковете и затова се проверява всеки гел-лак отделно", коментира Моника Драгнева, старши инспектор в СРЗИ.

В този салон инспекторите не откриват нарушения. Управител и собственик е Юлия Салакина. Въпреки, че са претърпели загуби, е доволна от новите правила, защото намаляват рисковете за здравето.

Снимка: bTV

"Цените не са поскъпнали на тези лакове. Цените останаха същите поне с тези доставчици, с които работим. Струваше ни само да изхвърлим старите лакове", казва Юлия Салакина, собственик и управител на салон за красота.

"Тъй като идвам само тук, не се притеснявам. Но ако ходя и на друго място, сигурно ще се притесня", споделя Жанета Микова, клиент. 

Гел-лаковете събират все повече почитателки през последните две десетилетия, защото са удобни - втвърдява се за секунди и запазват блясъка си върху ноктите дълго време. Съставката ТПО се използва в процеса на втвърдяването.

Ако опасната съставка се съдържа в лака, то непременно ще бъде описана в етикета.

Снимка: bTV

И въпреки, че от 1 септември използването на съставката ТПО е забранена, такива лакове все още се търгуват в социалните мрежи.

"При нарушение СРЗИ издава предписание в кратки срокове. При повторно нарушение се издават глоби. Санкцията е между 200 до 500лв за физически лица и от 1000 до 3000лв за юридически", коментира Моника Драгнева, старши инспектор в СРЗИ. 

"При нарушение СРЗИ издава предписание в кратки срокове. При повторно нарушение се издават глоби. Санкцията е между 200 до 500лв за физически лица и от 1000 до 3000лв за юридически", информира Драгнева. 

Европейският съюз категоризира вредните съставки в козметичната индустрия в три групи – канцерогенни, които причиняват рак, мутагенни, които водят до мутиране на гените и токсични за репродуктивната система. Веществото ТПО попада в последната група. Изследването е проведено върху плъхове с поглъщане на веществото през устата в големи дози.

Спират опасен химикал в гел лаковете: Маникюристите искат отсрочка заради големите загуби

"Тези данни всъщност са за мъжките и женските животни. Това, което се наблюдава при тях са намаляване на месечните цикли при женските, в случая плъхове, намалено количество на сперматозоидите при мъжките, и са наблюдавани и данни във фетусите. Т.е. не добре развити кости при плода", информира Светла Петрова, химик в НЦОЗА.

Акушер гинегологът д-р Николай Гешев допълва, че данните от експеримента с плъховете предполагат, че може да се стигне до прекъсване на бременността при животните.

От гледна точка на ембрионалното развитие – невъзможност за продължаване на бременността поради някакви аномалии, заяви д-р Николай Гешев, акушер-гинеколог в СБАЛАГ "Майчин дом".

Могат да доведат до безплодие: Гел лакове с опасна съставка са забранени у нас от днес

Директорът на Националната генетична лаборатория в Майчин дом" д-р Ирена Брадинова проучва изследването с особен интерес – като медицински генетик и педиатър се занимава с лекарства и субстанции, които биха могли да увредят плода. Данните от проучванията с веществото ТПО по-скоро говорят, че не би могло да е опасно за хора.

"Но понеже в медицината няма невъзможно, казваме много, много малко вероятно. Защото логично е, че дозата, която се получава при начина, по който се прилага при хора изобщо не може да се сравнява с дозата, която се приема от животни. Така че това е по-скоро превантивна мярка и част от регулацията", коментира д-р Ирена Брадинова, нач. на Национална генетична лаборатория, СБАЛАГ "Майчин дом".

Няколко часа след като срещнахме Александрина, тя стана майка за първи път на момче. И двамата вече се възстановяват вкъщи и се радват на дългочакваната среща.

Какви са рисковете при използване на гел-лакове?

"Дозата, при която има изследвания за проблеми с репродуктивната система, е много по-голяма. Големият проблем в гел лаковете все по-увеличаващата се алергия към тях. Непрекъснато правя тест за алергия на пациенти преди гел лак. Акрилатите са в топ алергените. Алергията се получава, когато се ползва дълго време. Първо се оплакаха маникюристите - защото съставката влиза през ръкавицата - това е големият проблем", казва дерматологът проф. Жана Казанджиева. 

