От днес се забраняват вносът, продажбата и използването на козметични продукти, съдържащи триметилбензоил дифенилфосфин оксид (ТРО). Това съобщиха на сайта си от Столичната регионална здравна инспекция.

Забраната се налага съгласно публикувания в Официален вестник на ЕС Регламент (ЕС) 2025/877 на Комисията от 12 май 2025 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата в козметични продукти на някои вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията.

Регламентът е задължителен за прилагане на територията на България, поради което от днес забраната ще обхване пускането на пазара, продажбата и употребата на налични количества гел лакове, съдържащи ТРО, в търговска мрежа, козметични салони и студиа.

На нарушителите ще бъдат налагани санкции.

Съставката Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), използвана в някои гел лакове и гел системи за нокти, е класифицирана от Европейския съюз през октомври 2023 г. като токсична за репродукцията.

Ако при провери в козметични обекти след 1 септември се открият продукти, съдържащи Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide, регионалните здравни инспекции ще издават предписания за тяхното спиране и изтегляне от употреба, съобщиха през август от здравното министерство.

След обявяването на предстоящата забрана, производителите са започнали да преминават към нови формули, които не съдържат тази съставка, като голяма част от продуктите на пазара вече са без TPO-free, допълниха от министерството.

За други рискове, свързани с гел лакове, преди време предупредиха и дерматолозите, посочвайки, че акрилатите, съдържащи се в тях, може да предизвикат алергии. 

