Забраняват опасно вещество, което се използва в гел лаковете за маникюр. Това е химикалът Триметилбензоил дифенилфосфин оксид (ТРО), който, според експертите е канцерогенен и носи риск за здравето на хората.

Промените засягат всички страни членки на Европейския съюз и влизат в сила от днес.

Маникюристите казват, че клиентките им са чували за веществото, но не са притеснени.

В салоните обаче казват, че търпят големи финансови загуби, защото трябва да изхвърлят много лакове. Затова маникюристите настояват за гратисен период, в който да могат да ги използват.

На всеки 10 дни Деница Жекова е на маникюр, но научава за веществото едва сега.

„Със сигурност ще има по-добър заместител и съм уверена, че пазарът ще предложи по-добро качество, за да може поддръжката на жените да продължи“, казва Деница.

Маникюристката ѝ Теди Йоткова научава за забраната преди месец.

„Не чувам за първи път за тази съставка. Тя се използва и при зъболекарите и е фотополимер, служи за втвърдяване“, обяснява тя.

От днес вече използва лакове без веществото - налага ѝ се да изхвърли 2/3 от материалите си.

„За момента при мен няма да има повишаване на цените, но в дългосрочен план ще има. Може би около 2000-3000 лв. ще са загубите за салона“, казва Теди Йоткова.

Затова от бранша настояват за отсрочка - част от неразопакованата стока е върната към производителите, но останалото е за тяхна сметка.

Отсрочка обаче няма да има. Според властите веществото може да доведе до алергии, но и до вреди за репродуктивната система.

„Забраната за влагане на подобни вещества в козметични продукти цели да осигури високо ниво на защита на здравето на потребителите“, заявяват от Министерството на здравеопазването.

Здравните инспекции проверяват салоните и при нарушения издават предписание, а ако то не бъде изпълнено за три дни, следват глоби.

