Раздразнена мечка се разхождаше из коридорите на супермаркет в централната част на Япония, ранявайки двама мъже и плашейки купувачите, докато в друг случай мъж бил намерен мъртъв след предполагаемо нападение. Това съобщиха властите и медиите.

През последните години в Япония се наблюдава все по-голям брой диви мечки, дори в жилищни райони, поради фактори като намаляващото население и климатичните промени, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Мъж беше намерен мъртъв в планината в северната част на региона Ивате след друго предполагаемо нападение от мечка, съобщи обществената телевизия NHK, позовавайки се на полицията.

Отделно, 1,4-метровата възрастна мечка, която влезе в супермаркета на 7 октомври вечерта в Нумата, Гума, северно от Токио, леко рани мъж на 70 години и друг на 60 години, съобщиха регионалната полиция и пожарната.

Магазинът се намира в близост до планински райони, но досега никога не е имало мечки наблизо, заяви Хироши Хорикава, служител по планиране на управлението във веригата супермаркети.

„Тя влезе през главния вход и остана вътре около четири минути. Почти се качи на витрината с риба и счупи стъклото. В секцията с плодове събори купчина авокадо и ги стъпка“, обясни той.

Управителят на магазина каза пред местните медии, че в този момент в супермаркета са се намирали около 30-40 клиенти и че мечката е станала раздразнена, докато се е опитвала да намери изхода.

Между април и септември 108 души в цялата страна са пострадали от наранявания, причинени от мечки, а пет от тях са загинали, съобщи министерството на околната среда.

Също на 7 октомври фермер от региона Ивате е бил одраскан и ухапан от мечка, придружена от мече, точно пред дома си.

На 5 октомври испански турист бе нападнат от мечка на автобусна спирка в живописното село Ширакава-го в централната част на Япония.

