Възрастен мъж е бил нападнат от мечка в двора на дома си в планинското село Долиани, в района на Загори. Той е настанен в болница с тежки наранявания.

Мечката е нахлула в имота в търсене на храна, когато е нападнала човека, пише гръцкото издание „Катимерини“.

Жителите се притекли на помощ, след като чули виковете на мъжа, и го намерили да кърви на земята. Той е бил откаран с линейка в университетската болница в Йоанина.

По думите на местните хора все по-често се случва да се наблюдават мечки в планинските села в региона.

Макар че нападенията над реколтата са често явление, местните жители описаха тази атака като безпрецедентна за Загори.

