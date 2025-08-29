Жена пострада тежко по време на сутрешния си джогинг, след като я нападна мечка. Инцидентът се е случил в Аляска, пише CBS News.

36-годишна жена е напуснала дома си в 5:45 ч. сутринта, за да тича, и е била близо до алеята, когато мечка я напада.

Съсед открива жертва, преди да уведоми властите за инцидента. Жената е откарана с хеликоптер до болница в района на Анкъридж.

Следва издирване на мечката с дрон, но тя така и не е намерена.

Националният резерват за диви животни Кенай се намира наблизо и в него има приблизително 2183 различни животински вида.

Разследването на нападението в момента продължава.

