"Кучето ме спаси. Ако не беше то, не знам какво щеше да стане", каза пред БТА нападнатият от мечка Димитър Кибарев. Мъжът оцеля при среща с мечка с малко мече в събота в село Лясково.

Мъжът разказа, че е ловец и има две ловни кучета - на една и две години. Решил в събота да излезе в гората, за да тренира гончетата. Тръгнал рано сутринта и около 7:20 часа, чул шум и видял малко мече, което се качва по един от боровете. В момента, в който се обърнал, видял мечката.

„Голямото куче се отскубна от повода и направо скочи към нея. Сборичкаха се за около две-три секунди, след което тя отново тръгна към мен и скочи. Аз паднах и в този момент кучето се върна, захапа я и мечката изчезна“, разказа още Кибарев.

От срещата с мечката мъжът има само една рана на палеца на дясната ръка, която е обработена в девинската болница. Нараняването е станало, когато се опитвал да избута животното от себе си.

„Виждал съм пет-шест пъти мечки, но толкова близо и да ме нападне - никога. За секунди стана и всичко свърши, кучето ми помогна много, че не се уплаши и то“, допълва още мъж.

Кибарев посочи, че в района около село Лясково има много мечки - поне десет.

Кметът на селото Асен Диев посочи, че след случката хората в селото са притеснени. Днес по обяд служители на Регионалната дирекция по околна среда и води в Смолян направиха оглед на мястото и поставиха фотокапани за проследяване поведението на мечката.

