В Канада доберман на име Найт беше въведен в Залата на кучешката слава заради спасяването на стопанина си от мечка, съобщава CTV News.

През май 2024 г. 70-годишният Крейг Кембъл разхождал кучето си през гората на 10 километра извън Кокрейн в провинция Алберта. Изведнъж се изправил лице в лице с майка мечка и две малки.

„Имах две мисли. Първо си казах: „Това не може да се случва.“ После осъзнах, че не мога да извадя спрея си за мечки навреме и си помислих: „Свършен съм“, каза Кембъл.

Когато канадецът се опита бързо да добере спрея, мечката се нахвърли върху него. Но Найт спаси ситуацията – той скочи точно между мечката и стопанина си. Майката мечка замръзнала за няколко мига, давайки на Кембъл достатъчно време да добере и да вземе спрея и да го задейства. В резултат мечката и малките ѝ са избягали.

Снимка: Craig Campbell/Личен архив

Канадецът каза, че поведението на Найт не е изненада. Кембъл осиновил кучето от професионални кучкари и го записал в програма за обучение на полицейски кучета, за да стане не само най-добрият приятел на семейството, но и защитник.

„Повечето кучета бягат от мечки, но моето бяга към тях. Той е много смело куче“, похвали се той. Кембъл също така каза, че любимото занимание на Найт е риболовът. Той може да се гмурка във водата с часове и да гледа как рибите плуват между лапите му.

Съдбоносните действия на Найт срещу майката мечка бяха признати от компанията за храна за домашни любимци Purina, която тази година го вкара в своята Зала на славата. Този клуб за най-смелите домашни любимци съществува от 1968 г. и близо 200 животни са станали негови членове. Найт влезе в Залата на славата заедно със 168 други кучета, 27 котки и един кон.

По-рано в Канада смел померан прогони голяма черна мечка, която беше нахлула в къща. Кучето, на име Скаут, се нахвърли върху животното и го изплаши със силен лай.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK