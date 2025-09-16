Разходилата се мечка из улиците на Ловеч е заснета от младежи на улица "Стара планина" в града, които веднага сигнализирали на телефон 112.

Три полицейски патрула се включили в издирването на хищника. За щастие той не е бил агресивен. Успели са екипите да го насочат извън урбанизираната територия и той поема в гората над Ловеч.

За необичайния пришълец сега говорят всички в града - къде с любопитство, къде със страх. А ресорните власти обсъждат мерки за безопасността на гражданите.

Два часа преди полунощ Елхан Али е навън с приятели, когато на метри пред тях се появява мечка.

„Гледаме мечка - идваше от близкия квартал, който е отгоре, кучетата я подгониха, и на нас ни беше интересно, съответно отидохме да я снимаме. Беше малко страшно, но и вълнение, щото мечка на пътя не се вижда всеки ден“, коментира Али.

Притеснено от лая на бездомните кучета, животното се насочва към жп линиите в съседство. А младежът подава сигнал на 112.

„Според мен беше на две-три години, имаше едно доста хубаво тегло за мечок. Имаше и минувачи. Аз ги предупреждавах, че има мечка, но никой не искаше да повярва. И на мен някой да ми каже, и аз нямаше да повярвам. Не ме беше страх, защото колите бяха в близост и щяхме да влезем вътре с моите приятели“, споделя още Елхан Али.

Докато полицията търси мечката в района, друг гражданин сигнализира, че тя вече е в квартал „Младост“.

„Колегите се насочват натам, разделят се на три, като единият от патрулите след обход по пътя за водохващането я забелязват отстрани в тревата, като светват с фаровете. Тя се изправя на задните крака, според колегите е висока 1,60 – 1,70 метра. Почват със сирени, лампи, с цел да я подплашат, карат след нея около километър, след което тя свива в гориста местност“, разказва Златин Михайлов, началник на полицията в Ловеч.

Накрак са и в ловешкия зоопарк. Дали пък някоя от двете кафяви обитателки не е решила да се разходи из града.

„Моментално се обадих на охраната да провери дали нашите мечки са налични. След като се уверих, че нашите мечки са си по места, проследихме така нареченото извеждане на мечката извън града“, коментира д-р Ивайло Станков, директор на зоопарка в Ловеч.

Според доктор Ивайло Станков мечка в града е ситуация обяснима, като се има предвид увеличената популация на кафявия хищник у нас през последните години.

„Когато са повече, териториите им са по-различни, съответно и храната им е по-малко. Да, мечката може да рови по гюмовете“, посочва д-р Станков.

Кафявата гостенка не е проявила агресия и няма пострадали от нашествието ѝ в града. Според специалистите е малко вероятно да се появи отново. Съветът е - не я предизвиквайте, не викайте, влезте в кола или в безопасно помещение.

„Не е нормално, търси си храна явно, не се плаши от хората. През деня не, но ако нощно време я видя, сигурно ще се стресирам“, казва Силвия Асенова.

Тъй като се разходила из града в навечерието на 15 септември, мечката вдъхновила и вицове.

„Мечката е тръгнала за първия учебен ден и просто е подранила, защото тук в близост има няколко училища и заради това“, коментира Елхан Али.

„Нещо ново в ежедневието ни, досега не ни се беше случвало да гоним мечка в град Ловеч. Но ето че и това се случи. Явно, че от нищо не сме застраховани“, коментира с главен инспектор Златин Михайлов.

А младежът, качил клипчето с мечката в социалната мрежа, вече си има прякор – Мечкаров.

