Общо 114,8 л/кв. м дъжд са отчетени в Русе за последното денонощие - от 8:15 часа вчера до 8:15 часа тази сутрин. Средномесечната норма е 57 л/кв. метър, съобщиха от хидрометеорологичната станция в крайдунавския град.

"Има множество сигнали за наводнени пътни участъци, закъсали автомобили и паднали дървета и клони", съобщи за БТА регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Директорът на противопожарната служба в Русе комисар Светослав Войчев каза, че всички екипи на противопожарната служба са на терен.

Наводнени пътни участъци има по международния булевард "България", който отвежда трафика от и към Дунав мост, в района на Университетската болница "Медика", край Свободна зона, както и на други места в града.

Има и закъсали автомобили, които екипите изтеглят, работи се по отводняване на проблемните участъци.

Снимка: Фейсбук

Войчев призова шофьорите да не надценяват възможностите на превозните си средства. По думите му към момента няма сигнали за пострадали хора.

Директорът на общинската дирекция "Обществен ред, сигурност и защита на потребителите" в Русе Георги Игнатов каза за БТА, че има паднали дървета върху автомобили в града, както и върху заведение за хранене. Екипи на общинските дружества работят в проблемните участъци.

Извън Русе обстановката в областта е спокойна. Не са постъпвали сигнали заради лошото време.

Според сайта на НИМХ за днес в област Русе е обявен червен код за значителни по количество валежи.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK