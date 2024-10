Той е капитан, астронавт и сенатор. Той е ръководителят на НАСА на Земята и в Космоса. Той е Бил Нелсън и през седмицата дойде за първи път у нас. По покана нашия екип Нелсън посети bTV. Вижте лицето на НАСА в първото му интервю за българско телевизионно предаване.

Както чуваме известната песен на Синатра – „Fly me to the Moon”, изпята преди толкова много време. Повече от половин век след „Аполо 17“ не сме кацали на повърхността на Луната. Не е толкова далеч, само на 400 000 километра. Защо не сме били там оттогава?

Защо да се върнем? Чудесен въпрос! Бях там преди половин век. Сега защо да се върнем? Отиваме отново там, за да учим, да напредваме, да създаваме, така че да можем да стигнем до Марс. Не се връщаме на Луната просто така. Насочили сме се към друга част на Луната – потегляме към Южния полюс. А там е много трудно да се кацне.



Защо?



Защото цялата повърхност е осеяна с кратери. Ако това е Луната и слънчевата светлина пада косо към Южния полюс, то всеки кратер, всяка цепнатина е в постоянна сянка.

Напълно тъмна страна?



Тъмната страна е от другата страна на Луната. Там е постоянен мрак. А в кратерите, сенките се получават от ъгъла на падане на светлината. Няма много места, където да може да се каца. А защо сме се насочили натам? Защото смятаме, че там има вода. Ако има такава, има водород и кислород, ракетно гориво. Затова сме тръгнали към южния полюс на Луната.

Много различно ли е от кацането там, където сме били преди?



Да. Преди кацнахме в центъра на Луната, където има постоянна светлина. Вече я бяхме наблюдавали с нашите сателити, космически апарати, телескопи. Знаехме къде искаме да кацнем. Но сега, насочвайки се към Южния полюс, не сме сигурни дали имаме ясна представа за мястото.

Не може да кацнеш в кратер, иначе ще попаднеш в постоянен мрак. Може да се преобърнеш. Затова трябва да кацнеш в пространствата между кратерите. Това прави мисията толкова различна. А и целта на мисията не е просто да стигнем до Луната, а да научим достатъчно там, че да можем да изпратим хора на Марс.

НАСА е пионер, златен стандарт за цялата планета във вашата област, но как гледате на геополитиката на Космоса? Япония например изпратиха мисия с роботи, без астронавти. Също така Китай с „Чанг-е“, както и Индия с „Чандраян“. Това надпревара ли е? Състезавате ли се?

