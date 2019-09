Търговците на бързооборотни стоки вероятно вече са уморени да слушат, че, отказвайки да адаптират новите технологии, сами чертаят своя сигурен бизнес крах. Умората им обаче не променя категоричността на факта, че ортодоксалните модели в ритейла няма как да помогнат секторът да премине през периода на сеизмични промени, в който се намира. Очакванията на потребителите са по-високи от всякога. Променят се не само навиците им за пазаруване, но и усещанията за това как трябва да изглеждат преживяването и новите търговски пространства. Купувачите все повече очакват зад всеки продукт и бранд да стои ценност и се свързват много по-силно с такава. Глобалните лидери внедряват постоянни технологични иновации в областта на роботиката, изкуствения интелект и големите бази данни (Big Data). Конкуренцията за потребителското внимание няма исторически аналог. Ежедневно на пазара на бързооборотни стоки се появяват нови, иновативни продукти.

В тази динамична среда потенциал да спечелят имат тези, които посрещат бъдещето не със страх, а с ентусиазъм, защото предизвикателствата винаги отварят вратата за много нови възможности. Възможностите, тенденциите и иновациите, които променят сектора, ще са централна тема на форума The Future of Retail, който ще се проведе на 5 ноември в Sofia Event Center.



14-годишна традиция в разговора за бъдещето на ритейла



The Future of Retail е новото име на конференцията Retail in Detail на вестник "Капитал" и списание "Регал". Със своята 14-годишна история събитието се превърна в най-големия български форум, който среща, свързва и подкрепя екосистемата в ритейл сектора в страната. Традиционни участници са представители на големите търговски вериги, производители, дистрибутори, вносители, консултанти, софтуерни компании, институции, които предлагат банкови и финансови услуги, и други свързани с търговията индустрии. Форматът на събитието включва презентации, дискусии и нетуъркинг сесии.



И през 2019 г. форумът ще събере някои от влиятелните международни експерти в областта на ритейла, кадри от най-високо управленско ниво и визионери, които ще представят нови модели и идеи.



Те ще търсят заедно отговори на въпросите – как ще изглежда индустрията през следващите 5 години, какви са посоките, в които дигитализацията ще повлияе всички процеси в нея, за синергията между физическите и онлайн магазините, за нуждата от иновации, които ще дефинират пътя на ритейла, за новите очаквания на потребителите и др.

Топ лектори от България и света

За събитието в София пристига Андрю Бъсби, класиран от Vend сред 100-те най-влиятелни фигури в ритейла през 2019 г. Той, заедно с Жана Бъсби, е основател на Retail Reflections и има над 20-годишен опит в индустрията, като е заемал висши ръководни позиции в Kingfisher, Debenhams, Arcadia, John Lewis, Arcos и др. В момента пише собствен блог за ритейл и е консултант и редактор в престижни специализирани за сектора издания. Автор е на книги. Съпругата му Жана Бъсби е психолог и автор на изследвания, насочени към потребителското поведение, начините на взимане на решения за покупка и клиентското преживяване. Темата на тяхната съвместна презентация ще е свързана с психологията на потребителя и тенденциите за развитието на сектора при разделянето на свръхочакванията и реалност.

Сред лектори на форума е и Андреа Пичи, който се занимава с дизайн мислене, а в последните 10 години ръководи екипи, създали продукти и услуги, използвани от милиони потребители по света. Работил е за Apple, Google, Samsung, Nokia, Sony, Ryanair и др. Пичи ще говори за дизайна на потребителското преживяване. Той е с образование в сферата на когнитивната психология и компютърните науки, специализирал е в областта на взаимодействието между човека и компютрите в Станфордския университет и е завършил бизнес и дизайн мислене в Масачузетския технологичен институт (MIT).

Визията си за бъдещето на ритейл маркетинга и все по-тясната връзка между мобилния телефон и магазина ще представи основателят и изпълнителен директор на водещата платформа за дигитални брошури в България и Източна Европа - Огнян Попов. Той е силен привърженик на възможностите, които мобилните устройства предоставят на търговските вериги и брандовете да достигнат до потребителите по един натурален и съобразен с локацията и продажбите начин. Попов е натрупал своя професионален опит в някои от водещите компании за афилиейт маркетинг в Европа.



Новите търговски пространства и устойчивото развитие на ритейла



Акцент в програмата през 2019 г. ще бъде темата за търговските площи на бъдещето. Как трябва да изглеждат новите магазини ще разкаже носителят на наградата „Дизайнер на годината“ през 2017 г., Алекс Ковачев. Той е основател на интериорно студио, което работи по проекти в цял свят и е отличавано с множество награди, сред които German Design Awards, DNA Paris, London club and Bar Awards и "Сграда на годината".



Специална част в програмата е посветена и на устойчивите практики в ритейла. Йоана Цонева, маркетинг мениджър за България на най-голямата европейска верига за мебели, ще се включи с презентация по темата за трансформирането на сектора към кръговата икономика и ще представи плановете и глобалната стратегия на компанията, както и първите направени стъпки на българския пазар. Управителят на една от големите компании за производство на опаковки в страната Милен Георгиев ще говори за кръговата икономика и торбичките за пазаруване.



Променят ли иновациите и българския пазар



Форумът ще погледне и към българския пазар, за да проследи тенденциите, предизвикателствата и възможностите пред местните компаниите от сектора на бързооборотната търговия. Мениджърите на големите търговски вериги ще участват в дискусионен панел по темата "Как иновационните инвестиции подобряват средата в България“.

В центъра на дискусиите на 14-ото издание на конференцията ще е и темата за иновативните продукти на местни производители и пазарните възможности, които се откриват пред тях.



Конференцията ще се проведе на 05 ноември в Sofia Event Center. Повече информация за лекторите и програмата можете да видите на уебсайта на събитието и във фейсбук.