Рене Зелуегър направи завръща зрелищно в ролята на Джуди Гарланд, демонстрирайки вокални умения в първия си музикален албум за "Джуди" - биографичния филм за легендарната актриса и певица.

В саундтрака холивудската актрисата обединява сили с поп звездата Сам Смит за уникалнатата версия на една от най-емблематичните класики на Джуди Гарланд – "Get Happy", и си партнира с Руфъс Уейнрайт за красив римейк на "Have Yourself A Merry Little Christmas".

Биографичният филм и саундтракът "Judy" отбелязват 50 години от преждевременната загуба на великата актриса и певица през 1969 г. и 80 години от ролята й в "Магьосникът от Оз" (1939), която я превръща в любимата тийн звезда на Америка.

Това е голямото завръщане на Рене Зелуегър след дългогодишна пауза от киното, като последният по-голям филм за актрисата беше "Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта" през 2016 г.

Снимка: David Hindley © LD Entertainment & Roadside Attractions

Холивудската актриса никога не е била по-близо до нов "Оскар" с ролята на легендарната Джуди Гарланд. Вижте повече в Ladyzone.bg.