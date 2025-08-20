Ограниченията на скоростта по магистралите често се поставят под въпрос – трябва ли да останат такива, каквито са. Или скоростта трябва да се намали – като мярка за безопасност.

Сега Чехия иска да увеличи ограничението до 150 км/ч.

В момента се разработва пилотен проект по новия аутобан 3 (Dálnice 3) - от Прага до Линц, в Австрия, и се монтират първите знаци за променлива скорост с ограничение на скоростта от 150 км/ч.

Те са разположени по протежение на 50-километров участък от затворената в момента магистрала - участъкът между Табор и Будейовице. Тестовите операции са планирани да започнат в края на септември.

Ограничението на скоростта по магистралите в Чехия към момента е 130 км/ч.

Според портала iROZHLAS знаците за 150 км/ч ще излизат чрез електронни платформи при хубаво време и добър трафик.

При дъждовно време и зимни условия ограничението на скоростта отново ще бъде намалено с 20 км/ч.

Чехия инвестира 2,2 милиона евро в 42 знака с изменящи се данни. Пътната администрация е насочила поглед за промени и по магистрала A1 до Острава и A11 близо до Храдец Кралове.

По-ниска скорост в Австрия - заради увеличени емисии на CO₂.

Австрия увеличава ограничението на скоростта по магистрала А1 между Виена и Залцбург пробно в периода от 2018 до 2020 г.

В определени участъци ограничението на скоростта е изменено на 140 км/ч от 130 км/ч, посочва "Билд".

Пробният период обаче е спрян от тогавашния министър на климата Леонор Гевеслер (от Зелена партия) заради увеличени емисии на CO₂.

Освен това поради „Закона за контрол на замърсяването на въздуха“ ограниченията на скоростта в страната са намалени по много магистрали – от 130 км/ч на 100 км/ч.

Екологични причини и в Нидерландия

В Нидерландия ограничението на скоростта по магистралите беше намалено до 100 км/ч през деня по екологични причини, считано от 2020 г.

Само от 19:00 до 6:00 часа сутринта беше разрешено да се шофира с 130 км/ч.

През април 2025 г. нидерландското Министерство на транспорта отмени тази разпоредба по някои маршрути и отново беше разрешена скорост от 130 км/ч през деня.

