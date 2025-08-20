dalivali.bg
София
сега Слънчево 23°
13 Незначителна облачност 25°
14 Незначителна облачност 27°
15 Незначителна облачност 28°
16 Незначителна облачност 28°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
България

Куриозен сигнал до 112: Полицейска кола ми пречи да изпреварвам в лявата лента

При акция на АМ „Тракия“ полицейска кола с включени светлини периодично минава в лявата лента със скорост малко над максималната

Дани Атанасова Дани Атанасова

Публикувано в  12:15 ч. 20.08.2025 г.

2000 нарушения на скоростта от началото на месеца в Сливенска област. Шофьорът, който беше засечен да се движи с рекордните 218 км/ч по магистрала „Тракия“, бе глобен с 800 лева. Глобата вече е платена.

Най-сериозните нарушения са засечени именно на тази магистрала, където шофьорите развиват и най-висока скорост.

Да „летиш“ с 218 км/ч по АМ „Тракия“

218 км/ч е рекордът от почивните дни, когато със скорост над разрешената са били над 200 водачи.
Има и куриозни случаи - шофьор подава сигнал на 112, че полицейската кола се движи в лявата лента и му пречи да шофира бързо.

При акция на магистралата полицейска кола с включени светлини периодично минава в лявата лента със скорост малко над максималната.

Плътно зад нея шофьор се опитва да изпревари и звъни на 112, че полицаите му пречат.

Гроздан Караджов: Джигит със скорост 190-210 км/ч ни изпревари в аварийната лента на „Тракия“

„На огледалото видяхме автомобил, който се движи в лява лента в продължение на 5-6 км, установихме водача и му съставихме акт. Малко след съставянето на акта на 112 се получи сигнал, че полицейски автомобил се е движил в лявата лента и е пречил на другите да се движат“, каза комисар Димитър Кикьов, началник на „Охранителна полиция“ в ОДМВР – Сливен.

Това е само една от куриозните ситуации на магистралата, където в почивните дни са засечени 204 и 218 км в час - с над 70 км над разрешената. Други водачи не познавали правилата и са върнати на изпит.

Тежка катастрофа между шест коли на

„Бяха му зададени контролни въпроси, от които стана ясно, че изпреварването е извършено поради незнание на правилата и незабавно свидетелството на този водач беше отнето“, каза още комисар Кикьов.

Правилата за движение масово не се спазват, потвърждават и шофьорите.

Продължават акциите с полицаи под прикритие. Най-ефективни в борбата с нарушителите на магистралата се оказват небрандираните автомобили.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Доналд Тръмп след срещите: Украйна ще получи много земи. Европа е склонна да изпрати хора на терен

Доналд Тръмп след срещите: Украйна ще получи много земи. Европа е склонна да изпрати хора на терен
Обвиниха българския шофьор на камион, ударил кола, в която изгоряха трима души

Обвиниха българския шофьор на камион, ударил кола, в която изгоряха трима души
Механик разби „Ферари“ за над 400 000 долара по време на тест драйв

Механик разби „Ферари“ за над 400 000 долара по време на тест драйв
Майката на загиналото дете в Несебър: Първо се скъса единият колан, за стотни от секундата и вторият и той полетя

Майката на загиналото дете в Несебър: Първо се скъса единият колан, за стотни от секундата и вторият и той полетя
Майката на загиналото дете в Несебър пред bTV: Преди полета не получихме инструктаж

Майката на загиналото дете в Несебър пред bTV: Преди полета не получихме инструктаж

Тази сутрин
Снимка: "Нощ на ангелите": На Гребната база три дни Пловдив отново ще прави добро
"Нощ на ангелите": На Гребната база три дни Пловдив отново ще прави добро
Снимка: Нефтени петна колкото две Софии има в Черно море. До Калиакра има едно особено опасно
Нефтени петна колкото две Софии има в Черно море. До Калиакра има едно особено опасно
Снимка: Изложба в София показва мечтите на хора с психични затруднения
Изложба в София показва мечтите на хора с психични затруднения
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: Ла Мари от "Чамбао" за спокойствието и музиката
Ла Мари от "Чамбао" за спокойствието и музиката
Снимка: Летни рецепти с ергенки - на Ladyzone.bg
Летни рецепти с ергенки - на Ladyzone.bg
Снимка: Гласът на Бургас и морето
Гласът на Бургас и морето
120 минути
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Снимка: Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин
Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин