218 нарушения на скоростта само за почивните дни в Сливенско. Сред тях - шофьори с над 200 километра в час при ограничение от 140, пофиране в аварийната лента и движение след автомобили със специален режим, използвайки по-високата скорост.

От ОДМВР-Сливен отчитат, че голяма част от водачите вече спазват средната скорост, но все още се натъкват на фрапиращи случаи.

„През изминалите дни отново имаме такива основно на главните пътища и на АМ „Тракия“. Установен е водач със скорост 218 км/ч. Вече глобата е заплатена. Нарушенията продължават, констатирани са и движение в аварийната лента, и движение на автомобили след автомобил със специален режим на движение, неправилни изпреварвания, водещи до тежки ПТП-та, но засиленият контрол продължава“, каза гл. инспектор Илиян Николов, началник на „Пътна полиция“ ОДМВР-Сливен.

На подобен случай се натъкват комисар Димитър Кикьов и негов колега.

„Фрапиращо е движение след брандиран полицейски автомобил с включени светлинни сигнали. В единия случай бях аз с колега, движехме със скорост около 150 км/ч. Възползвайки се от нашата скорост и чистия път в лявата лента няколко автомобила си позволиха да се движат след нас. Същите бяха спрени и санкционирани, но най-интересното е, че един от водачите подаде сигнал на 112, че полицейският автомобил му е пречил да го изпревари. Това е комично“, каза комисар Кикьов.

По думите на комисар Кикьов има водачи, които не знаят правилата за движение и често не осъзнават нарушенията си. В такъв случай полицията може да се намеси.

„Полицейските служители на място могат да проведат един кратък изпит на място и ако установят, че ако нарушението, което той е допуснал е поради незнание на правилата, свидетелството се отнема и се връща след успешно полагане на изпит. Тази практика не е нова, тя съществува и се прилага в Областна дирекция от много години“, каза той.

Продължава и практиката освен с брандирани автомобили екипите да следят за нарушения и с необозначени такива.

