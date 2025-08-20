Зашеметяваща гледка от Космоса. Международната космическа станция засне урагана "Ерин" над Карибите.

Според НАСА станцията е прелетяла 418 км над урагана, докато той се е движел с максимална скорост на вятъра от близо 170 километра в час.

Според синоптиците Ерин е отслабнал от пета до втора категория но се очаква да се разраства през седмицата.

Преди дни ураганът "Ерин" се засили до четвърта категория, съобщи американският Национален център за ураганите (НЦУ), който издаде предупреждение за опасни подводни течения по Източното крайбрежие на САЩ тази седмица, предаде Ройтерс.

Тогава ураганът се намираше на около 1555 км югоизточно от нос Хатерас, щата Северна Каролина.

