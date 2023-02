Мистериозни червени ивици, пресичащи повърхността на Европа, може да са в резултат от новооткрит вид солен лед, съобщава Си Ен Ен.

Учените подозират, че това е замръзнала смес от вода и соли, а химическият състав е загадъчен, защото не съответства на нито едно познато вещество на Земята.

Това показва изследване на екип от Вашингтонския университет, публикувано на 20 февруари в Proceedings of the National Academy of Sciences. В изследването се наблюдава нова комбинация за две от най-разпространените вещества на Земята - вода и натриев хлорид, или готварска сол.

Учените смятат, че това може да е доказателство за съществуване на живот извън Земята. Химическият състав на повърхностните червени ивици изглежда необичаен, защото не съвпада с нито едно известно вещество на Земята.

Изследователският екип установи, че комбинирането на вода, сол, ниски температури и високо налягане води до нов тип твърд кристал. Образува се солена ледена решетка, известна като хидрат, която се крепи от водородни връзки.

Единственият известен досега хидрат за натриев хлорид е бил проста структура с една молекула сол на всеки две молекули вода. Двата нови хидрата, които са открити при умерени налягания и ниски температури, са много различни. В единия има два натриеви хлорида на всеки 17 водни молекули, а в другия - един натриев хлорид на всеки 13 водни молекули. Това би обяснило защо следите от повърхността на луните на Юпитер са по-воднисти от очакваното.

"В днешно време е рядкост да се правят фундаментални открития в науката", каза Баптист Журно, действащ асистент по науки за земята и космоса във Вашингтонския университет.

Откриването на нов вид солен лед е важен не само за науката, но и за физикохимията и енергетиката, добави Журно.

След като новооткритите хидрати са се образували, едната от двете структури е останала стабилна дори, след като налягането е било освободено.

Според Журно структурите остават стабилна при стандартно налягане до около минус 50 градуса по Целзий.