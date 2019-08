Американски учени показаха модел на това как би изглеждала Земята, ако би била изучавана от други планети.

Моделът показва какво ще видят астрономите от други планети на разстояние от няколко светлинни години, гледайки Земята през модерни телескопи, пише РИА Новости.

Here’s what Earth might look like to aliens | Science | AAAS https://t.co/mQeSgagHhS