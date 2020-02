View this post on Instagram

We kregen op donderdag 6/2 aan het geefpunt in onze winkel van Mortsel een mysterieus pakketje: een fotoalbum vol foto’s van een dame met allemaal Hollywoodsterren. We dachten dat dit misschien per ongeluk was meegegeven en lanceerden via Facebook een zoektocht gisteren. We hadden nooit gedacht dat dit zoveel reacties teweeg zou brengen. Honderden mensen deelden ons bericht, de pers hielp mee, iedereen was gefascineerd door dit boek dat vol staat met foto’s van beroemdheden uit de jaren 90. Bruce Willis, @johnnydeppofficial, Patrick Stewart, @robertdowneyjr, @harrisonford_official_page, Luke Perry, @theellenshow Ellen Degeneres, @kevinbacon, @tomhanks, Keanu Reeves, @tomcruise en nog honderden anderen. Ondertussen hebben we de dame haar naam gevonden: Maria Snoeys-Lagler. Ze was lid van de Hollywood Foreign Press in de jaren 90, wat verklaart waarom ze op de foto staat met al deze celebrities. Nu zoeken we Maria of haar nabestaanden om haar dit prachtige album terug te geven. Helpen jullie mee? #thriftshopfind #thiftshoptreasure #helponszoeken #johnnydepp #patrickstewart #keanureeves #tomcruise #ellen #kevinbacon #tomhanks #brucewillis #lukeperry #harrisonford #rdj #robertdowneyjr #hollywoodforeignpress #journalist