Черна пантера, разхождаща се по покриви на къщи, предизвика паника в предградие на френския град Лил. До инцидент не се е стигнало заради бързата намеса на местните служби.

Жители на квартала веднага сигнализирали за необичайния нарушител. Черната пантера е била с размер на Лабрадор или около 20 кг., тя е била на около 6 месеца.

« Ce monde devient fou » C’est un mantra que je répète régulièrement...

Tu sors promener ton chien après le boulot, tu vois flics et pompiers au loin... Et là, stupeur, on t’annonce qu’une panthère noire se balade sur les chêneaux !!!

Images ci-dessous chopées sur FB pic.twitter.com/HW0BsK4qwX