Тя обича силно. Страда много, когато любовта свърши и излива тези чувства в музиката си. Нейната кариера не започва тривиално. Цели 15 години пише песни за други изпълнители, докато пробие със своя.

В този момент животът на Лаура Перголизи - американка от италиански произход се преобръща и тя става Ел Пи.

"Пишех песни и за себе си, но дълго време не успявах да запиша нито една. И изведнъж "Бекстрийт бойс" харесаха една и това завъртя колелото да стана композитор и текстописец. Дори нямах време да се разочаровам, че не ми се получават нещата – в главата ми беше: аз правя музика и това е чудесно. Написах толкова много песни, че в един момент няколко мениджъри ме окуражиха отново да започна да пиша за себе си и може би чак тогава потръгнаха нещата. Чувствам се изключителна късметлийка, имайки този втори шанс в живота, да пея моите собствени песни."

Това разказва за началото си Лаура Перголизи. Изключително земна, усмихната, отворена към всеки, който иска да я опозне отвъд външния вид и предразсъдъците.



- Кой беше първият човек, който Ви каза: Имаш красив глас, трябва да бъдеш певица?- Боже, ами майка ми го е казвала няколко пъти, но си спомням веднъж бях на задната седалка на колата и си припявах нещо от радиото и тя го намали рязко и каза: какво беше това? А аз млъкнах: нищо. Така че нейното одобрение беше важно за мен. После пях в училище и хората започнаха да ме забелязват. Иначе в този бизнес в един момент някой ти казва: невероятна си, а в следващата минута друг казва: амии не, нещо ми липсва. Много е субективно.LP никога не е крила сексуалната си ориентация. Дори напротив, разказва своите истории в песните си. Облича се момчешки и не се гримира. След излизането на хита й "Lost on you" тя става световноизвестна. В песента разказва за тежката си раздяла с бившата й любов, актрисата Тамзин Браун.- Колко важно е за вас да сте преживели текстовете си, за да напишете една песен?- Важно е, защото всеки е преживял нещо, което го е наранило. Ние, човешките същества сме експерти в болката и преживяването й.- Можете ли да ми дадете определение за любов и музика?- Любовта за мен е…знаете ли има един израз: безусловна любов. Това е любов според мен. Без условия, просто приемане. Обичаш някого и не искаш нищо, това е. А музиката? Не мога да опиша с какво точно допринася музиката за нашия интелект. Мисля, че музиката е важна за развитието ни като хора изобщо.Ел Пи е автор на песни за Кристина Агилера, Бекстрийт Бойс, Рита Ора и Шер, както и на парчето "Cheers to that" на Риана.- В свят на песни еднодневки, вие правите наистина стойностни неща, които остават във времето с качеството си, как го постигате?- И това също е субективно. Най-голямото предизвикателство за мен беше да се придържам към моя стил, да знам, че имам нещо специално, което да дам на хората и че те ще ме разберат, но за целта трябва да преминеш през.... аз ги наричам: "пазители на портите". Това са тези, които не разбират музиката ти, не харесват как изглеждаш, как мислиш и искат да те променят. Така че най-голямото предизвикателство като човек, не само в музикалния бизнес, е да вярваш в себе си. Това ми казваше майка ми като бях малка: винаги ще има хора, които няма да те харесват. Не виждай проблем в това.LP обича татуировките и не го крие. Има руската дума "Любов" на дясната си ръка, цифрата "7", която символизира датата 7 юли, когато среща нова любов и много животни. Но най-голям е корабът на гърдите й."Моите татуировки са като тотеми. Имам татуирани основно животни. Нали знаеш, като те питат: ако можеше да си животно, кое животно би избрал? Е, аз имам и орел и пантера на гърба, така че тях бих избрала. Татуировките са моите маркери. Този кораб на гърдите, който стана много популярен, ми татуираха, когато бях почти сигурна, че кариерата ми беше приключила. Точно ме бяха изхвърлили от музикалната ми компания, въпреки че вече бях написала "Lost on you" и те я бяха чули. Тогава отидох до Ню Йорк да видя стар приятел, за да се разсея малко и имах участие, по време на което усетих, че искам да маркирам този период от живота си. И понеже винаги съм искала кораб, щях да си го тауирам на рамото. Обаче случайно видях картина на един моряк с татуировка на гърдите и си казах: искам това. Като го направих, бях: Уау. Всъщност винаги съм гледала на себе си точно като на моряк, който пътешества. Като бях млада, си мислех, че е важно къде ще стигнеш – сега осъзнавам, че по- важно е пътуването. "- Щастлива ли сте по пътя си?Щастлива съм. Всичко, което съм видяла и преживяла, ме е направило състрадателен човек. И това е хубаво.