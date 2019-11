Съдебният съвет носи отговорност пред обществото за оценката на професионалните и етични качества на бъдещия главен прокурор. Това каза държавният глава Румен Радев в родното си село Славяново по повод отказа да подпише указа за назначаване на Иван Гешев за обвинител №1.

„Действията и мотивите ми са изцяло в рамките на моите правомощия. Оттук нататък отговорността е на Висшия съдебен съвет (ВСС). Оценката за професионалните и етични качества на кандидатите и техният избор са изцяло правомощие на ВСС. Негова е и отговорността пред обществото”, подчерта държавният глава.

Your browser does not support the audio element.

От ВСС дадоха ясно да се разбере, че вероятно просто ще прегласуват Гешев и, ако го изберат, Радев ще е длъжен да подпише указа.

На въпрос дали при това положение ще сезира Конституционният съд, президентът призова да не се спекулира и заяви, че не желае да влияе с прогнозни действия.

„На ход сега е ВСС”, допълни Радев.

Държавният глава потвърди намерението си да събере на среща представители на парламентарно представените партии, ръководството на ЦИК и органите на реда във връзка с нарушенията на местните избори.

„Над 600 000 недействителни бюлетини, множество сгрешени протоколи от СИК, множество сигнали за купен вот и изчезнали преференции. Това не може да бъде оценка за нормалното провеждане на един изборен процес. Всичко това ерозира доверието в изборите и отблъсква гражданите от урните. От това страда най-вече демокрацията”, заяви Румен Радев.

Кога обаче ще бъде срещата все още не е ясно, тъй като трябва да бъдат събрани достатъчно данни, те да бъдат анализирани, за да може да има и рационални предложения, уточни президентът.