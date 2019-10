Цената за глас ще се покачи за местния вот тази неделя. Тази прогноза направи в предаването „Важното, казано на глас“ по bTV Radio Светлин Тачев от „Галъп интернешънъл“.

„Тези избори са много по-интересни, отколкото през 2015г. Залогът е много по-голям и битката е по-силна, така че това ще доведе до покачване на сумите, които се предлагат.“, допълни политологът.

„Контролираният и купен вот най-добре може да се осъществи на местно ниво, защото на национално и европейско е много по-трудно. На местно ниво хората, които имат право на глас са много по-малко и възможността там да бъде преобърнат вотът е много голяма. Може да бъде и в рамките на няколкостотин души.“, посочи Светлин Тачев.

Центърът за обществени и политически изследвания е направил проучване, според което 600 хиляди души биха продали гласа си или биха се поддали на натиск. При ромите делът на склонните е 40%.