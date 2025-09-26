Катастрофа заради разпръснат асфалт: Жена по чудо оцеля (ВИДЕО)

По зрителски сигнал: Жена катастрофира на Подбалканския път, а причината за инцидента е разпръснат асфалт по пътното платно. По думите на пострадалата е цяло чудо, че тя е останала невредима.

На около 4 км от село Буново, на пътя София-Пирдоп, до разклона за село Мирково, в събота сутринта, колата на Нина Пушкарова поднася, след което се преобръща и по таван.

"Физически се чувствам сравнително добре, психически, още се възстановявам", споделя пред bTV потърпевшата. Влязох в завоя с около 40 км/ч, при което автомобилът ми стана абсолютно неуправляем, имах чувството, че се намирам на ледена пързалка, като първо се ударих в лявата мантинела, след което автомобилът се върна в дясното платно удари се в бордюра и се обърна по таван".

Жената е излязла от колата сама, от мястото до шофьора, тогава тя установява, че има солидно количество разпилян асфалт, тя предполага, че е от камион, който е минал преди нея. Г-жа Пушкарова пътува по Подбалканския път над 10 г. и твърди, че й е изключително познат.

"Нямаше никаква индикация, че на пътя има препятствие. Влязох в завоя и просто започнах да се въртя".

За щастие не е имало други автомобили на пътя, за да не стане много по-тежко произшествие.

bTV се свърза с АПИ и оттам заявиха, че не се извършва ремонт по това трасе и вероятно става въпрос или за частен автомобил или за такъв на общината.

bTV се свърза и с полицията, откъде потвърдиха за случая, установен е водачът и започва разследване.