dalivali.bg
София
сега Облачно 15°
08 Облачно 15°
09 Облачно 15°
10 Облачно 16°
11 Облачно 16°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
България

Катастрофа заради разпръснат асфалт: Жена по чудо оцеля (ВИДЕО)

„Нямаше никаква индикация, че на пътя има препятствие. Влязох в завоя и просто започнах да се въртя “, разказва пред bTV потърпевшата

Каролина Занкова Каролина Занкова

Публикувано в  07:30 ч. 26.09.2025 г.

По зрителски сигнал: Жена катастрофира на Подбалканския път, а причината за инцидента е разпръснат асфалт по пътното платно. По думите на пострадалата е цяло чудо, че тя е останала невредима. 

На около 4 км от село Буново, на пътя София-Пирдоп, до разклона за село Мирково, в събота сутринта, колата на Нина Пушкарова поднася, след което се преобръща и по таван. 

Кола отне предимство на тролей и се обърна по таван в Русе (СНИМКИ)

"Физически се чувствам сравнително добре, психически, още се възстановявам", споделя пред bTV потърпевшата. Влязох в завоя с около 40 км/ч, при което автомобилът ми стана абсолютно неуправляем, имах чувството, че се намирам на ледена пързалка, като първо се ударих в лявата мантинела, след което автомобилът се върна в дясното платно удари се в бордюра и се обърна по таван". 

Жената е излязла от колата сама, от мястото до шофьора, тогава тя установява, че има солидно количество разпилян асфалт, тя предполага, че е от камион, който е минал преди нея. Г-жа Пушкарова пътува по Подбалканския път над 10 г. и твърди, че й е изключително познат. 

 

"Нямаше никаква индикация, че на пътя има препятствие. Влязох в завоя и просто започнах да се въртя". 

За щастие не е имало други автомобили на пътя, за да не стане много по-тежко произшествие. 

bTV се свърза с АПИ и оттам заявиха, че не се извършва ремонт по това трасе и вероятно става въпрос или за частен автомобил или за такъв на общината. 

bTV се свърза и с полицията, откъде потвърдиха за случая, установен е водачът и започва разследване. 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Спасиха мече в безпомощно състояние, открито в река край Смолян

Спасиха мече в безпомощно състояние, открито в река край Смолян
3-годишно дете е избягало от детска градина в София

3-годишно дете е избягало от детска градина в София
Президентът: Трябва да изградим стена срещу покварата във властта, в символ на което се превърна Пеевски

Президентът: Трябва да изградим стена срещу покварата във властта, в символ на което се превърна Пеевски
Избягалото дете от детска градина в София било оставено без надзор, директорът не подал сигнал

Избягалото дете от детска градина в София било оставено без надзор, директорът не подал сигнал
Вдигнаха „Грипен“-и по спешност заради руски изтребители край Литва

Вдигнаха „Грипен“-и по спешност заради руски изтребители край Литва
Тази сутрин
Снимка: Мръсен ли е въздухът след пожара в плевенската рафинерия? Хората остават притеснени за здравето си
Мръсен ли е въздухът след пожара в плевенската рафинерия? Хората остават притеснени за здравето си
Снимка: Адвокат Ина Лулчева: Прокуратурата трябва да даде възможност на Диан Иванов да каже истината
Адвокат Ина Лулчева: Прокуратурата трябва да даде възможност на Диан Иванов да каже истината
Снимка: Откриха и торса на Херакъл в Хераклея Синтика
Откриха и торса на Херакъл в Хераклея Синтика
Лице в лице
Снимка: Нелоялните търговски практики
Нелоялните търговски практики
Снимка: Росен Карадимов, Първан Симеонов и доц. Стойчо Стойчев са гости в "Лице в лице"
Росен Карадимов, Първан Симеонов и доц. Стойчо Стойчев са гости в "Лице в лице"
Снимка: Новият световен ред: Обрат в позицията на американския президент за Украйна
Новият световен ред: Обрат в позицията на американския президент за Украйна
Тази събота и неделя
Снимка: Мускули без стероиди
Мускули без стероиди
Снимка: "Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
"Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
Снимка: Нети и нейната необикновена съдба
Нети и нейната необикновена съдба
120 минути
Снимка: В главната роля: DARA
В главната роля: DARA
Снимка: За държавата с главно "Д"
За държавата с главно "Д"
Снимка: Роуминг: Сергий Плохий
Роуминг: Сергий Плохий