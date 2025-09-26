Русия удължи забраната за износ на горива до края на годината и включи в нея и някои видове дизел.

Причината – все по-големият недостиг и все по-високите цени на бензиностанциите.

Според прокремълския вестник "Известия" няколко руски региона вече са въвели квоти на количествата бензин и дизел, които човек може да зареди.

Най-тежко е положението в окупирания Крим, където половината бензиностанции са затворени.

Губернаторът на областта призна, че причината е "намаленото производство" на руските петролни рафинерии. Зад него стоят зачестилите украински атаки с дронове по енергийни обекти. Русия е сред най-големите производители на дизел в света, а износът му е ключов източник на приходи за държавата.

