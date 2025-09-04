Българска връзка в схема за горива за милиони евро, разбита в Гърция (ВИДЕО)

Мащабна международна схема за незаконна търговия с горива, генерирала над 3 милиона евро печалби, беше разбита от гръцките власти.

Разследването разкрива сложна престъпна мрежа, оперираща в няколко страни, включително България, Румъния, Полша и Албания.

Специално внимание привлича участието на българска фирма, замесена в трафика на разтворители, използвани за разреждане на горива и укриване на данъци.

Как е действала схемата?

Разследването установи, че престъпната организация функционирала чрез две подгрупи:

Внос на разтворители от Полша – чрез български и румънски посредници, в Гърция са внесени над 212 000 литра разтворители, които били смесвани с бензин, за да се имитира легално гориво. По този начин схемата успявала да продава горива, без да плаща акцизи и ДДС.

Фиктивен износ към Албания – бензинът уж бил изнасян, но реално оставал на гръцкия пазар. Така се заобикаляли митническите и данъчни проверки.

Българското участие

Една от основните обвиняеми е жена, администратор на българска транспортна фирма, която е действала като посредник в схемата. Чрез нейната фирма се осъществявал вносът на суровини. От съобщението на полицията не става ясно дали жената е сред арестуваните.

В схемата са използвани български документи и транспортни фирми за покриване на реалните маршрути на горивата.

България е една от транзитните точки, от които горивата навлизали в Гърция с подправени документи.

Механизъм за измама с бензиностанции

Част от организацията е разработила незаконен софтуер, маскиран като игра „пасианс“ (Solitaire), с който манипулирали електронните системи на бензиностанции. Клиентите плащали за пълно зареждане, но реално получавали до 25% по-малко гориво.

Резултати от операцията

22 арестувани, сред които и лица с връзки в България.

8 бензиностанции запечатани в различни райони на Гърция – Атина, Трикала, Лакония и други.

Финансови загуби за държавата: над 1,5 млн. евро само от неплатени данъци и мита. Общо над 1,34 милиона литра горива и разтворители са били обект на незаконна търговия.

От началото на 2025 г. до разпускането на организацията са регистрирани 38 случая на доставки, като общото количество, търгувано в Гърция, надхвърля 1,3 милиона литра бензин, причинявайки огромни финансови щети на гръцката държава.

Как изглежда схемата на практика?

Камионите тръгват от Полша/Румъния с горива или разтворители. Влизат в България – някои от транспортните документи са издадени от български фирми. През гранични пунктове се влиза в Гърция – горивото привидно ще се изнася за Албания, но остава в страната.

Сложен софтуер в бензиностанциите „краде“ до 25% от зареденото количество – клиентите плащат за пълно, но получават по-малко.

Международно разследване и нови арести

Очаква се разследването да се разшири към България, където органите на реда ще търсят съучастници, логистични фирми и финансови следи, свързани със схемата. Европейският офис на Eurojust и митническите служби в България и Румъния вече са сезирани за съвместни действия.