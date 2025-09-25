dalivali.bg
Адвокат Ина Лулчева: Прокуратурата трябва да даде възможност на Диан Иванов да каже истината

“Всичко друго, което е говорено между нас, представлява адвокатска тайна и аз не бих могла да го споделям“, коментира тя за натиска, за който Благомир Коцев твърди, че му е оказван

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:31 ч. 25.09.2025 г.

Софийският апелативен съд остави варненския кмет Благомир Коцев в ареста, защото може да попречи на разследването  и да повлияе на свидетелите.

Благомир Коцев остава в ареста

Относно натиска, за който той твърди, че му е оказван, неговият адвокат Ина Лулчева заяви, че знае само това, което той е казвал публично.

Снимка: БГНЕС

“Всичко друго, което е говорено между нас, представлява адвокатска тайна и аз не бих могла да го споделям“, посочи тя.

Благомир Коцев с писмо от ареста: Няма да се откажа от поста си, няма да предам варненци

„С подаването на сигнали също не бива да се спекулира, защото са много малко хората, пък и много малко основанията  за да имаме доверие, че когато подадем някъде сигнал, той ще бъде разследван.  Още повече когато става дума за човек от опозицията.  И аз, тука използвайки темата, искам пак да се върна към тези две дела, които са в момента акцентът и които аз твърдя, че са политически. И по двете дела има данни прокуратурата - пред нея заявени, че има извършено престъпление, от инспектори от Комисията за противодействие на корупцията. По едното дело едната обвиняема го е написала, по другото дело го казва един свидетел с молба до прокуратурата.  Това е ясен сигнал“, коментира адвокат Лулчева.

Снимка: БГНЕС

Благомир Коцев пред POLITICO: Заплашиха ме, че мога да свърша като турските кметове

„Доказателствата са Пламенка Димитрова и Диан Иванов. Диан Иванов каза – „аз съм казал неистина“.  В правото лъжесвидетелстването се наказва.  Той казва – „аз съм лъжесвидетелствал“.  Но също така има хипотеза - тя е разписана в закона,  че ако се откажеш, преди да са ползвани твоите показания  за решаване на делото, ти не носиш отговорност.  Тоест прокуратурата най-малко тук първо трябва да му даде възможност  да каже истината и второ трябва да разследва престъпление,  за което знае. Прокуратурата е длъжна“, обясни адвокат Лулчева.

По думите ѝ в показанията на Диан Иванов няма нищо съществено и той не подкрепя показанията на Пламенка Димитрова.

"Не се разследват сигнали, когато прокуратурата няма интерес да установи престъпление. Две са линиите, в които тя трябва да реагира. От една страна, ако иска да установи истината по делото, защото това и е работата. Не и е работа на всяка цена да държи кмета. Нали така? Поне се надяваме, макар че изглежда обратно", посочи тя.

И добави: „Те нито престъплението разследват, нито искат по делото на Коцев да разберат каква е истината. Защото ако ги интересуваше, щяха да го разпитат. Преди 10 месеца нищо не правят. Нищо не се е случило между ноември и юли. Това е в пълно противоречие с правото и със закона“.

По думите на адвокат Лулчева, ако съдът започне да се страхува от това, че гражданите не харесват актовете му  и го обсъждат, значи ние нямаме съд.

Какво още каза защитникът на Благомир Коцев - чуйте във видеото.

