„Няма да се откажа сам от поста си“. Това е написал в писмо от ареста кметът на Варна Благомир Коцев. На 23 септември Софийският апелативен съд остави в сила мярката за неотклонение задържане под стража.

„Няма да предам варненци, както не ги предадох под натиска да се снимам под герба в един депутатски кабинет в Народното събрание. Такъв натиск имаше, но за това ще говоря друг път“, пише в писмото Коцев.

„Вчера за пореден път прокуратурата и съдът ме оставиха в ареста с основния мотив, че съм кмет и така мога да повлияя на разследването. Отговорът ми беше: „Ако смята така, нека прокуратурата сама да поиска отстраняването ми, но да ме пуснат при семейството ми“. Заявих, че до края на октомври, когато изтича отпускът ми, нямам намерение или желание да се връщам в Общината, така че КПК може спокойно да си разследва“, допълва Коцев.

„Но ако очакват сам да се откажа от поста и да напусна, това няма да стане. Нека Прокуратурата ме отстрани и варненци после да кажат какво мислят за това на предсрочни избори. Ако борбата с корупцията, монополите, Пламенките и обвиненията, вкарващи хора в ареста на база Една-Жена-Каза изискват нова изборна победа, нека я постигнем заедно със свободните хора на Варна“, пише още кметът.

В 18:00 часа ще се проведе протест пред общината в морската столица в подкрепа на Коцев.

