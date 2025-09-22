„Вече заявих, че показанията ми пред КПК, са дадени под натиск и заплахи. Подчертавам ясно - в тях не съм уличил Кмета на Община Варна Благомир Коцев в извършване на престъпление“.

Това написа в социалните мрежи бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов.

„Всеки опит думите ми да се представят като обвинение е манипулация“, допълва той.

Диан Иванов беше свидетел по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев, но в средата на юли оттегли показанията си, аргументирайки се, че са били дадени под натиск.

Благомир Коцев бе задържан в ареста преди повече от два месеца.

Предстои нов състав на Софийския апелативен съд да се произнесе дали варненският кмет да остане в ареста.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK