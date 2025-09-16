Седмицата се очертава да бъде наситена с политически събития. Сряда – с дебати по петия вот на недоверие, а четвъртък ще се проведе самото гласуване.

За предстоящите събития в предаването „Тази сутрин“ говорят политическият анализатор Георги Харизанов и журналистът Веселин Стойнев.

„Четох мотивите за вота, те наистина са 80 страници – има развити аргументи, които са познати, не са изненада за тези, които познават ПП-ДБ, има и много конкретни случаи в рамките на това 8-месечно управление дотук. Разбира се, знаем, че вотът е предрешен – тоест, че няма да мине, но се различава от предишните четири“, каза Стойнев.

„Това, за което се говори във вота, публично вече е ясно. Посочва се едно име, което може би вече е омръзнало на хората, но така беше и при Тодор Живков, когато обаче само можеше да се разказват вицове. Сега, очевидно, сме в някакво подобно положение – всички знаят кой е човекът отгоре, но всички знаят името на човека, така беше и по Живково време“, обясни той.

Снимка: bTV

А Георги Харизанов коментира как кметът на Варна Благомир Коцев се вписва в темата за вота.

„Зле, разбира се. Самият арест, който не става ясно защо се случва и защо продължава, по-скоро допринася за усещането, че има нужда от още промени – положителни, в правосъдната система и засилва усещането за това, че правосъдната система като че ли се командва от другаде и иска да се хареса на някого другиго“, каза политическият анализатор.

И уточни, че последствията от това винаги се приписват на управляващите и „най-вече на парламентарното мнозинство, което може да промени законите и правилата поради които това се случва“.

„За всеки гражданин е очевидно, че не може да държите един човек повече от 2 месеца в ареста без да го обвините и без да сте събрали доказателства. И това, както виждате, разпалва протести, които, паралелно с вота, ще окажат натиск върху управляващите“, каза журналистът Стойнев.

Той обобщи – с петия вот на недоверие ще се покаже ясно разделение между цялостна опозиция срещу Делян Пеевски от „ДПС-Ново начало“ и управляващото мнозинство.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK