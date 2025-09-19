Съдия Георги Ушев от Софийския апелативен съд, който трябваше да разгледа мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, си направи отвод в качеството си на трети член от съдебния състав.

Това е втори отвод по мярката на обвинения в корупционни престъпления кмет. Мярката трябваше да бъде разгледана вчера от Апелативния съд в София, но на 17 септември съставът също си направи отвод.

Апелативните съдии Александър Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров посочиха, че заради предмета на делото се води безпрецедентна негативна кампания срещу всеки ангажиран съдия.

В мотивите си съдия Ушев посочва, че през последните няколко години адвокати от кантората, която защитава Коцев, са предприемали различни действия срещу него в качеството му на съдия, включително и са подавали сигнал с искане да му бъде наложено дисциплинарно наказание.

Поради тези обстоятелства и предвид обществения отзвук по делото, концентриран изключително върху съдиите, разглеждащи мерките за неотклонение на конкретния обвиняем, и за да предотвратя всякакви съмнения в безпристрастността ми, като член на съдебния състав, считам, че спрямо мен е налице пречка по смисъла на чл.29, ал.2 от НПК, за участието ми в разглеждане на делото и се налага да се отведа, посочва съдия Ушев.

Разпореждането е окончателно. Делото ще се докладва на зам. председател на САС за определяне на нов член на съдебния състав.

