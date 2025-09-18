„Честно да ви кажа, като бивш съдя, като бивш председател на наказателното отделение на Софийски градски съд, най-големият наказателен съд България към онзи момент, огорчен съм от решението на колегите, не ги познавам персонално, не знам кое ги е подтикнало към това тяхно решение, но не може да се бяга от отговорност, когато си съдия.“

Това каза в „Лице в лице след Новините“ Антон Станков - адвокат, бивш съдия и бивш министър на правосъдието.

„Съдията трябва да застане с очите си пред съдебната зала и да произнесе съответното решение, като гърбът на съдията е законът и Конституцията. Цялата държава е зад него. Така че тези мотиви „не искаме, притесняваме се“ и т.н. Съжалявам - това съдия не може да го каже“, добави той.

По думите му лошото в тази ситуация е, че има страх от правосъдие и колебливост у съда.

„Съдът е деполитизиран дотолкова, доколкото съдиите нямат право да участват в политическа партия. Но съдът, съдебната власт, участва в управлението на държавата и тя е част от политиката на тази държава. Не можеш да бягаш от отговорността си“, каза адвокат Станков.

Той коментира случая със заместник-кмета на Варна Диан Иванов, който оттегли показанията си срещу Благомир Коцев с обяснението, че са дадени под натиск.

„Няма такава правна фигура, предвидена в закона, наказателно-процесуалния кодекс, за оттегляне на показания. Дадените показания обикновено са с предупреждението, че по член 290 от Наказателния кодекс се носи наказателна отговорност за лъжесвидетелстване. Така че, ако въпросният господин е лъжесвидетелствал, следва да си понесе отговорността. Или поне да обясни, кои са били тези натиски, какви са били тези обстоятелства, които са довели до тези му показания“, каза Антон Станков.

Според адвоката протестите с искане на справедливост и върховенство на правото са основателни.

„Ако бях съдия към този момент, щях много дълбоко да се замисля какъв е смисълът от такава тежка мярка за неотклонение – „задържане под стража“, по отношение на една публична фигура, известна и т.н. Това не би могло да препятства една по-лека мярка за неотклонение, не би могло да препятства обвинението. В крайна сметка, доколкото разбирам, то се базира основно на документи и на едни свидетелски показания. Така че такава мярка е прекомерна, според мен. Не съм адвокат на г-н Коцев, но трябва да мислим за по-голямото, за това, че раздаваме правосъдие чрез мерките за неотклонение. Човек е наказан предварително. И не е само той, той е един да е, ще го преживеем“, добави той.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK