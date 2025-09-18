Демонстрация пред Съдебната палата се провежда в подкрепа на подсъдимия бивш столичен зам.-кмет Никола Барбутов. В четвъртък съдът реши той да остане в ареста.

Протестът е организиран от инициативата „Правосъдие за всеки“, освен граждани, на него присъстваха и политици от „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. Кметът на с. Бистрица Самуил Попов, брат на починалия днес старши полицай Ивайло Попов, взе участие в демонстрацията.

Недоволството е в защита и на варненския кмет Благомир Коцев, който също е обвиняем и се намира в ареста.

Протестиращите обвиниха прокуратурата в произвол и тенденциозност, а съдът в зависимост.

Асоциацията на прокурорите у нас излязоха с остра позиция, в която подкрепиха съдиите, които си направиха самоотвод по случая „Коцев“.

„Това е тревожен сигнал, че границата между допустимите критики и натиска върху правосъдието е премината. Изразяваме солидарност със съдиите, които си направиха самоотвод и прокурорите, които безпристрастно си вършат работата“, пише в позицията им.

Във вторник ще стане ясно дали Благомир Коцев ще остане за постоянно в ареста.

